La Escuela Municipal quedó más cerca de terminar su planta baja

Se abrieron los sobres para la licitación de una nueva etapa de la obra para el edificio del barrio Quirno Costa.

En la sede de la Agencia Comodoro Conocimiento, se realizó este martes la apertura de los sobres de las empresas oferentes para la licitación de la obra de la Escuela Municipal N° 2006, acto del que participó el viceintendente Maximiliano Sampaoli, junto con el presidente y el gerente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate y Domingo Squillace, respectivamente; la directora de la Escuela Municipal N° 2006, Leticia Cardozo; representantes de las empresas oferentes, autoridades y comunidad educativa.

El cuerpo técnico, conformado por personal de Comodoro Conocimiento, entre los que se pueden mencionar a la asesora letrada, Laura Issa, la contadora Marilina Vacis, el tesorero Agustín Doñate, el responsable de Compras Enzo Rodríguez y la maestra mayor de Obras, Gabriela Melo, tuvo a cargo la apertura de sobres. El próximo paso del proceso será la reunión de la Comisión Evaluadora para el análisis de las ofertas admisibles, evaluación de la documentación presentada y la emisión del dictamen.

Sampaoli manifestó que “esta licitación es muy importante porque, por un lado conlleva la decisión política del intendente que se comprometió a que la ampliación de la escuela se llevará adelante y, por el otro, porque genera trabajo. En mi doble rol de viceintendente y director de la Agencia haré todo lo posible para que los tiempos de obra sean los previstos y que la escuela tenga de una vez por todas la infraestructura que acompañe la calidad académica que en estos tres años el equipo directivo ha demostrado”.

Luego, apuntó que “la satisfacción que tienen las familias respecto a lo académico es notoria y lo vemos en cada una de las reuniones que tenemos con ellos; faltaba esta ampliación. Soy un hombre de fe y con mucho optimismo, así que espero que la próxima vez que nos juntemos sea para la inauguración de la Escuela”.

Por su parte, el presidente de Comodoro Conocimiento señaló –sobre la licitación- que "es un proceso transparente y claro que da cuenta de la ejecución de fondos públicos de cara a la ciudadanía. Felicito al equipo técnico de la Agencia que lleva adelante el proceso licitatorio y agradezco a las empresas que han confiado en el proceso”.

Asimismo, Zárate remarcó la relevancia de la ampliación de la escuela primaria de gestión municipal bilingüe que en la actualidad brinda clases a niños de primero a cuarto grado. “Estas obras nos permitirán resolver activamente tanto la incorporación de la nueva cohorte, como la comodidad de los alumnos de cuarto grado, garantizando sus estudios sin exigencias físicas ni de infraestructura, tomando en cuenta que toda la comunidad educativa almuerza en el edificio al ser de jornada extendida".

Finalmente, el funcionario agradeció al intendente Othar Macharashvili por la voluntad de gestionar fondos municipales para el desarrollo de esta obra. “Es importante haber garantizado esto en una instancia en la cual los fondos públicos nacionales son inexistentes”, concluyó.