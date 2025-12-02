Rescatan a una familia que se había perdido y pasó horas refugiada en un viejo puesto

La alarma se encendió pasadas las 21, cuando se informó que no habían llegado a destino pese a que su arribo estaba previsto para las 14. Desde ese momento se puso en marcha un operativo de búsqueda coordinado entre la Subsecretaría de Protección Ciudadana de Paso del Sapo, encabezada por Martín Bengoa, y personal de Vialidad Provincial —Zona Noroeste— bajo la supervisión de Mario Salinas.
La Administración de Vialidad Provincial aportó una camioneta 4x4 y una retroexcavadora, herramientas clave para poder avanzar por los caminos complicados que ofrece la meseta en esta época del año. Con esa asistencia, los equipos iniciaron un rastrillaje por distintos tramos rurales.
El hallazgo se produjo alrededor de las 23:20. La familia estaba en buenas condiciones, refugiada dentro de un antiguo puesto tras haber quedado varados cuando su auto se encajó en el terreno. Sin posibilidades de avanzar ni de comunicarse, optaron por resguardarse allí mientras esperaban ayuda.
Los rescatistas los trasladaron inmediatamente al Puesto Sanitario de Cerro Cóndor, donde se les realizó un control médico preventivo. Cerca de la medianoche, el operativo concluyó con un desenlace tranquilizador.
La rápida articulación entre los organismos provinciales permitió evitar complicaciones mayores en una zona extensa, aislada y de muy baja señal.