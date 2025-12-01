La Escuela "Rodolfo Nacer" competirá en el torneo "Alta Gracia a puro Taekwon-do"

Cuatro integrantes de la escuela de taekwon-do del Gimnasio municipal 1 se presentarán el 6 y 7 de este mes en el Polideportivo de la ciudad cordobesa.

Cuatro integrantes de la Escuela de Taekwondo “Rodolfo Nacer” del Gimnasio municipal Nº1 estarán compitiendo en la 6ta edición del tradicional Torneo “Alta Gracia a puro Taekwon-do”, certamen que se hará los días 6 y 7 de diciembre y tendrá lugar en el Polideportivo Municipal de Alta Gracia, Córdoba.

La escuela comodorense, que vuelve a competir a nivel nacional tras 5 años y que esta temporada hará su primer viaje, estará presente con Ian Marcial (13 años – Cat. Pre Juvenil/ Cinturón Rojo Punto Negro), Olivia Cardoso Díaz (13 años – Pre Juvenil/Cinturón Negro I Dan), Luciano Galleguillo (Cat. Adultos/II Dan) y Juan Franco Cardoso (Cat. Senior/IV Dan).

El Torneo Federal Nacional Alta Gracia "A puro Taekwon-do" convoca a 12 provincias y ya tiene inscriptos a más de 250 competidores, pero se espera llegar a los 500 taekwondistas. Los integrantes de la Escuela “Rodolfo Nacer” partirán este martes y llegarán el miércoles para lograr una mejor adaptación.

Según explicó Juan Franco Cardoso, “la idea es poner a la escuela nuevamente en el circuito nacional porque volvemos a competir luego de 5 años. Con esto principalmente apuntamos a encaminar a los jóvenes para próximos compromisos internacionales del 2026, como son el Sudamericano de Lima, Perú, que se realizará en junio, y la Copa del Mundo de España, en septiembre”.

Siguiendo esa línea, aseguró que “el objetivo es abrir camino a la juventud de la escuela, a las categorías Prejuveniles y Juveniles. Queremos volver a los certámenes internacionales como ya estuvimos antes, como por ejemplo en el 2019 en el Panamericano de Buenos Aires, entre otras competencias”.

“Y también poder llevar nuevamente el nombre y la figura de uno de los pioneros del taekwondo, como lo fue Rodolfo Nacer, a lo más alto del taekwondo mundial”, añadió el referente.

Para finalizar, Juan Franco Cardoso valoró “el apoyo de Comodoro Deportes para concretar el traslado a Córdoba y el acompañamiento en los eventos y proyectos para recaudar los fondos para disputar la competencia nacional. Vamos a seguir trabajando para representar a la ciudad”.