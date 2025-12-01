La Escuela "Rodolfo Nacer" competirá en el torneo "Alta Gracia a puro Taekwon-do"

Cuatro integrantes de la Escuela de Taekwondo “Rodolfo Nacer” del Gimnasio municipal Nº1 estarán compitiendo en la 6ta edición del tradicional Torneo “Alta Gracia a puro Taekwon-do”, certamen que se hará los días 6 y 7 de diciembre y tendrá lugar en el Polideportivo Municipal de Alta Gracia, Córdoba.
La escuela comodorense, que vuelve a competir a nivel nacional tras 5 años y que esta temporada hará su primer viaje, estará presente con Ian Marcial (13 años – Cat. Pre Juvenil/ Cinturón Rojo Punto Negro), Olivia Cardoso Díaz (13 años – Pre Juvenil/Cinturón Negro I Dan), Luciano Galleguillo (Cat. Adultos/II Dan) y Juan Franco Cardoso (Cat. Senior/IV Dan).
El Torneo Federal Nacional Alta Gracia "A puro Taekwon-do" convoca a 12 provincias y ya tiene inscriptos a más de 250 competidores, pero se espera llegar a los 500 taekwondistas. Los integrantes de la Escuela “Rodolfo Nacer” partirán este martes y llegarán el miércoles para lograr una mejor adaptación.
Según explicó Juan Franco Cardoso, “la idea es poner a la escuela nuevamente en el circuito nacional porque volvemos a competir luego de 5 años. Con esto principalmente apuntamos a encaminar a los jóvenes para próximos compromisos internacionales del 2026, como son el Sudamericano de Lima, Perú, que se realizará en junio, y la Copa del Mundo de España, en septiembre”.
Siguiendo esa línea, aseguró que “el objetivo es abrir camino a la juventud de la escuela, a las categorías Prejuveniles y Juveniles. Queremos volver a los certámenes internacionales como ya estuvimos antes, como por ejemplo en el 2019 en el Panamericano de Buenos Aires, entre otras competencias”.
“Y también poder llevar nuevamente el nombre y la figura de uno de los pioneros del taekwondo, como lo fue Rodolfo Nacer, a lo más alto del taekwondo mundial”, añadió el referente.
Para finalizar, Juan Franco Cardoso valoró “el apoyo de Comodoro Deportes para concretar el traslado a Córdoba y el acompañamiento en los eventos y proyectos para recaudar los fondos para disputar la competencia nacional. Vamos a seguir trabajando para representar a la ciudad”.