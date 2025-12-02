La Esquina cerró un año cargado de actividades

Con la participación de más de 60 adolescentes, la institución dio por finalizadas las diversas propuestas desarrolladas durante 2025, tendientes a fortalecer la inclusión social.

El acto -que contempló la entrega de certificados a quienes participaron de los talleres- se desarrolló este martes en la sede del Centro de Inclusión para Adolescentes La Esquina, con la presencia del secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; la subsecretaria Julieta Miranda; e integrantes del equipo de dicho espacio.

En ese marco, Miranda destacó que el cierre contó con la participación de adolescentes que recibieron diplomas por su participación en los talleres y jornadas que se llevaron a cabo durante el año, acotando que en el lugar “además pudieron disfrutar de juegos y de la presencia de Papá Noel, por lo que fue una propuesta muy divertida. También estuvieron presentes los grupos de prácticas profesionales de la Universidad”.

Asimismo, expuso que la institución concretó una nutrida agenda de actividades durante todo el año, “con un gran trabajo del equipo y de los chicos, quienes cumplieron con los objetivos propuestos e, incluso, realizaron viajes a otras localidades y una serie de salidas recreativas a distintos puntos de la ciudad”.

En esa línea, la funcionaria resaltó la importancia de La Esquina como espacio de “promoción, prevención y contención, con la participación de más de 60 adolescentes de diferentes barrios de Comodoro Rivadavia, quienes no solo forman parte de los talleres sino también de lo que es Apoyo Escolar. Es un lugar de encuentro donde los chicos crean vínculos positivos”.

Por su parte Luis Luengo, coordinador de La Esquina, detalló que, mensualmente, “tenemos un promedio de 60 chicos que circulan por nuestra institución, ya sea participando de los talleres o simplemente compartiendo actividades. También hicimos algunos viajes, como recientemente a Camarones, en lo que fue la conclusión de un proyecto de dos años”.

Del mismo modo, puso en valor el compromiso del equipo del espacio comunitario conformado por psicólogos, trabajadores sociales, profesores de matemática y acompañantes terapéuticos, al explicar que “esto nos permite afrontar todas las problemáticas de la adolescencia. Los chicos se van sumando por el boca a boca, no solo son de este sector, sino que de diferentes barrios de la ciudad”.

Por último, recalcó la articulación con otras instituciones y áreas municipales, como el Espacio Patria Grande, el Programa Juegotecas Comunitarias y el Ente Comodoro Deportes, que facilitó la pileta de barrio Pueyrredón a través de la propuesta de natación barrial.

“Gracias a la labor coordinada con diferentes sectores de la Municipalidad, los jóvenes pueden participar de todas estas propuestas”, remarcó Luengo.