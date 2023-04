Alejandro es un experimentado piloto aeronáutico que ama su profesión pero esconde un secreto: una condición médica que implicaría su retiro inmediato. Los Servicios de Inteligencia lo descubren y muy pronto lo extorsionarán exigiéndole que transporte unas misteriosas valijas en la ruta Buenos Aires-Madrid sin hacer preguntas. Alerta por el enigmático cargamento que lleva, Alejandro se sumergirá en un universo de intriga y corrupción que lo pondrá en peligro a él y a los que ama mientras intenta escapar con vida a cualquier precio.

“En 2011 hicimos esa hermosa serie que fue “El Hombre de Tu Vida” y ahí Martino tuvo la oportunidad de dirigir unos seis o siete de los 24 capítulos”, dice Guillermo Francella sobre el director de “La Extorsión”. “Siempre lo vi con muchas ganas de crecer cada vez más. Y le dije que el día que hiciera un largo lo iba a acompañar”. Y enseguida se explaya sobre un ingrediente clave del filme: “Es un thriller. Es una película de género y a mí, como espectador, me fascina verlas. Porque yo como actor nunca había transitado un thriller. Y me pareció un guion muy muy muy atractivo. Entonces cuando uno está protegido por un guion tan sólido, una dramaturgia bien realizada, que va in crescendo tan bien, eso te impulsa”.

“Fue un proceso largo”, cuenta sobre el desarrollo del proyecto. “Estuvo la pandemia y yo ya tenía dos proyectos cerrados con antelación: “Granizo” y “El Encargado”. Después de eso venía “La Extorsión”. Así que todo se fue acomodando para que la pudiéramos hacer este año. Y como actor, me encantó transitarlo. Para mí son vitales los ensayos. Ahí vas intercambiando cosas con el director para determinar qué quiere el personaje. Pero a mí, como actor, me paso algo muy puntual, que te puede suceder a vos en la redacción, a mí actuando, le puede suceder a un tipo en un estudio de abogado o a un médico atendiendo a un paciente. Tuve que hacerme la pregunta: ¿qué le ocurre a un mortal ante un momento puntual que le cambia definitivamente la vida? Es algo que no ves venir y que, como actor, tenés que contar con la mayor verosimilitud posible. Un desafío, un viaje actoral que me fascinó”.

Pablo Rago, quién se pone en la piel del villano del film, dice: “Mi personaje es Saavedra, un agente de los servicios de inteligencia que trabaja dentro del Aeropuerto de Ezeiza y es uno de los que lo va a meter en problemas al personaje protagónico. Empieza a extorsionarlo para que saque unas valijas del país, presionándolo con cosas muy privadas. Y básicamente soy el malo”. Sin embargo, y con sus 37 años de carrera a cuesta, admite que aún hoy este tipo de personajes le significan un desafío muy grande. “El rol de villano es un desafío, y más teniendo en frente a un actor como Francella, al que admiro y al que conozco de tantísimos años. Y la verdad es que fue un reto para mí”.

Título original: La Extorsión

Género: Drama, suspenso

Origen: Argentina

Año: 2023 Formato: 2D

Duración: 1 hora 45 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años con reservas

Ficha Técnica:

Dirección: Martino Zaidelis

Guión: Emanuel Diez

Producción: Axel Kuschevatzky y Muriel Cabeza para 100 Bares, Cimarrón Cine, Infinity Hill y Particular Crowd en asociación con Cimarrón

Música: Pablo Borghi Fotografía: Lucio Bonelli

Reparto:

Guillermo Francella (Alejandro Petrossián), Pablo Rago (Saavedra), Carlos Portaluppi (Mario Aldana), Andrea Frigerio (Carolina Guerrero), Mónica Villa (Rita Tirabosco), Romina Pinto (Mara), Alberto Ajaka (Porchietto), Guillermo Arengo (Fernando Marconi), Juan Lo Sasso (Andrés Sadik), Joselo Bella (Cristaldo), Ruben Cirocco (Custodio)