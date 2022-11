"La fiscal defiende más al denunciado que a los niños"

Los padres del Jardín 406 están divididos en su forma de reclamar justicia por sus hijos, pero todos coinciden en cuestionar el desempeño de la fiscal María Laura Blanco en la investigación. A través del abogado Mauro Fonteñez, un grupo entregó documentación como dibujos que hicieron los pequeños, informes médicos y psicológicos y testimonios para acelerar el proceso. Sin embargo, a casi tres semanas de que se conoció el caso, la fiscal todavía no pidió la apertura de investigación, cuestionan.

“Hemos hecho un montón de cosas. Ya no sabemos qué más hacer. Se le presentó todo y no hizo absolutamente nada”, cuestionó Fausto Jofré en diálogo con El Patagónico.

Los padres no han tenido diálogo con la fiscal y creen que es ella quien tiene que brindar explicaciones de por qué no avanza la causa. “No sabemos cuál es la cara. Creo que ha salido a dar más explicaciones el abogado del docente (denunciado por presunto abuso en el Jardín 406) que la fiscal. No son dos o tres sino más de 60 denuncias las que hay en Fiscalía. Y aun así es demasiado pobre el trabajo que está haciendo la fiscal”, criticó.

La situación es desesperante y consideran que Blanco “ningunea” la investigación. “Creo que la fiscal tiene más respeto por el abogado del acusado que por las víctimas”, afirmó Jofré.

Los padres piden claridad en el caso debido a que se presentaron todos los documentos necesarios para que mínimamente se avance con el secuestro de teléfonos celulares, notebook, pendrive y discos duros ya que hay sospechas de que el docente tomaba fotografías a los niños.

“No se pidió nada sabiendo que está comprobado que se les sacó fotos a los nenes. Nosotros hicimos todo para que este tipo esté preso, pero no ha hecho nada. Me paso las 24 horas del día pensando en cómo hacer para que este tipo caiga preso”, aseguró.

SIN MEDIDAS

Uno de los peligros latentes es que el docente denunciado pueda salir del país y que no lo puedan encontrar cuando se desarrolle un hipotético juicio. “Yo si quiero salir del país puedo hacerlo porque no tengo ningún antecedente. El violador también lo puede hacer porque ni siquiera tiene una apertura de investigación. Ni siquiera se le dijo que no salga del radio de Comodoro Rivadavia”, apuntó Jofré.

“La Justicia no está cumpliendo con su parte. Estamos peor que el día cero porque mínimo tendría que estar preso. Los papás vamos a estar tranquilos cuando este tipo no esté libre. Nadie sabe si está en Comodoro. Puede ser una estrategia de su abogado decir que está en esta ciudad, pero en realidad ya fue para otro lado”, consideró.

“Está teniendo más estrategia un abogado particular que una fiscal. Lo que pedimos es que se actué y se deje de jugar con los padres, que se respeten los derechos de los niños”, afirmó.

“O estás siendo cómplice o ¿qué está haciendo la fiscal? Tiene que tomar cartas en el asunto. Si le está temblando el pulso para pedir una preventiva, tiene que pedir ayuda, y si la fiscal no quiere actuar que lo diga. Se nos acaban las ideas para que este tipo caiga preso”, insistió.

Las críticas a Blanco no se detienen. “La fiscal se puso una venda en los ojos y no ve nada. El abogado del denunciado tiene razón cuando dice que no hay nada porque ni siquiera se avanzó en una apertura de investigación. La fiscal no puede decir que no tiene pruebas suficientes porque se le debería caer la cara de vergüenza. Nosotros le pusimos todas las pruebas arriba de la mesa. No puede ser que ni siquiera secuestre teléfonos o computadoras”, subrayó Jofré.