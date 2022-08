La fotografía con mejor resolución sobre un OVNI que salió a la luz

Tras 30 años de misterio, se difundió una fotografía que fue catalogada por muchos como “la mejor imagen del mundo” conocida que puede dar cuenta de la existencia de vida extraterrestre, ya que se trata de un OVNI (Objeto volador no identificado) que sobrevoló el cielo de Escocia en 1990.

Mientras que el Ministerio de Defensa de Reino Unido dispuso en 2020 extender la clasificación de este expediente, David Clarke, un investigador de la Universidad Sheffield Hallam, logró dar con una copia de la imagen y el mito se confirmó, según la información del portal The Sun.

Además, en el proyecto participa, UAP Media UK, un equipo especializado en brindar información a los medios de comunicación británicos sobre la discusión de los ovnis.

En la imagen, puede verse un objeto angular, con forma de rombo, que tendría una medida estimada de unos 30 metros de largo y que sobrevuela a una corta distancia de lo que parece ser un jet Harrier.

LA FOTO QUE FUE GUARDAD BAJO CUATRO LLAVES

El 4 de agosto de 1990 dos excursionistas caminaban cerca del lago Calvin, a unos 56 kilómetros de Perth, Escocia. De repente, estos dos hombres pudieron avistar la increíble estructura que sobrevoló el lugar por unos 10 minutos, mientras se escuchaba un zumbido metálico.

Sin embargo, una vez que pasó ese tiempo, la nave se disparó a una alta velocidad y se perdió en el cielo. De igual forma, los excursionistas lograron capturar el momento en seis fotografías. Inmediatamente, las fotos se enviaron al periódico Daily Record de Escocia, pero fueron remitidas al Ministerio de Defensa de Reino Unido.

La historia nunca salió a la luz, las fotos no se publicaron y el misterio no hizo más que crecer entorno a la increíble historia, sobre todo cuando el informe de las autoridades indicó que no era posible identificar de qué se trata.

LA FILTRACION DE LA FOTO

La investigación no fue para nada difícil, ya que las identidades de las personas que avistaron el OVNI siguen siendo reservadas. Sin embargo, Clarke logró ponerse en contacto con el exoficial de prensa de la Real Fuerza Aérea de Reino Unido.

Afortunadamente, este hombre se había quedado con una copia de la fotografía original, puesto que funcionó como nexo entre el Daily Record y el Ministerio de Defensa.

Pese a que la aparición de la foto aporta un elemento clave a la investigación de uno de los mitos más grandes de Reino Unido, aún es difícil identificar qué es lo que se observa en esa imagen. Por esto mismo, el equipo que lleva adelante el caso solicitó que cualquier persona que tenga información al respecto o conozca a alguno de los excursionistas que avistaron la nave la comparta para poder llegar a descubrir la verdad.