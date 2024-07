La fuerte declaración de amor de Nacho Castañares a Coti Romero

Nacho Castañares habló con LAM a corazón abierto y declaró todo su amor hacía Coti Romero, su ex compañera de Gran Hermano.

Coti Romero y Nacho Castañares se encuentran juntos. Los jóvenes se conocieron en Gran Hermano, y recientemente el influencer viajó hasta Corrientes para hacerle una propuesta a la correntina que sorprendió tanto a ella como a sus seguidores. La ex hermanita compartió con todos que Nacho fue hasta Corrientes, su ciudad natal. "No puede ser, vino", escribió la correntina. Luego subió una foto en la que se ve la romántica propuesta que le hizo el influencer: "¿Querés ser mi novia?". "Le dije que sí", escribió la ex participante del reality.

Tras ese hermoso momento, el influencer habló en LAM sobre su relación con la exparticipante el reality, contó detalle sobre la propuesta de noviazgo y le declaró todo su amor.

Nacho Castañeres y Coti Romero se convirtieron en novios. La influencer había compartido imágenes y detalles de la propuesta romántica a través de su cuenta de Instagram. Pero, ahora, el ex de la Tora habló con LAM y contó en primera persona los detalles de su decisión: “Ya de novios oficialmente y felices”, comenzó diciendo.

“Viaje de sorpresa a Corrientes y caí con la propuesta, lo lindo fue que ella no se lo imaginaba” detallo el ex participante del reality, y además agregó “Con la familia me dio un poco de vergüenza, y le pedí disculpa por haber caído sin avisar”. Sin embargo, aclaro que se lleva bien con toda la familia.

Asimismo, Nacho Castañares confesó todo su amor hacia su novia con una gran sonrisa: “Yo estoy enamorado y ella dijo que también, así que eso es lo más lindo de todo” y detalló que “Es la primera vez que me pasa algo así de fuerte”.

El ex hermanito es el reconocido mejor amigo de Julieta Poggio, a quien se la solía enfrentar a Coti Romero. Entonces, el influencer aclaro que “Juli me dijo que si era feliz que me bancaba..., hay que sacar ese mito que ellas se odian”, recuperó el sitio minuto uno.