La fuga de presos elevó la tensión entre la Casa Rosada y el gobierno porteño

Escala la tensión entre los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires y de Nación por la fuga de seis presos de la Alcaidía 6A de Caballito, de los que recapturaron dos. Hubo fuertes cruces entre el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, y de Nación, Patricia Bullrich, con acusaciones cruzadas. Bullrich le reclamó a Wolff que “resuelva problemas” y el funcionario porteño le replicó que “los detenidos tienen que estar en cárceles federales” y le pidió “no chicanear corriendo el arco”.

El ministro de Seguridad porteño dijo inicialmente que “hubo negligencia” de la Policía en la fuga de presos y que en caso de comprobar la complicidad (de los efectivos), “el fiscal decidirá el temperamento”.

Wolff dijo en conferencia de prensa desde el Centro de Monitoreo Urbano de Chacarita: “El tema de los presos es un tema que heredamos del Gobierno anterior y con esta gestión estamos en un proceso de resolverlo. Sé que en estos momentos no alcanza”.

Fuerte cruce de Bullrich a Wolff: “Un ministro serio resuelve problemas”

La ministra de Seguridad salió a criticar a su par porteño, luego de sus declaraciones. Bullrich publicó en su cuenta de X: “Ministro Waldo Wolff, si la Policía de la Ciudad detiene a estos delincuentes por delitos comunes, no federales, y además ya firmaron un convenio para la transferencia de los detenidos a la Ciudad, ¿por qué, en lugar de evitar que se les fuguen una y otra vez, tiene el caradurismo de no hacerse cargo de los presos que le corresponden, como sí lo hacen las 23 provincias restantes? Un ministro serio resuelve problemas. Si no está dispuesto a hacerlo, mejor dedíquese a ser comentarista o columnista de televisión, como lo hizo hoy".

La réplica de Wolff a Bullrich: “Los detenidos tienen que estar en cárceles federales”

Wolff respondió a las fuertes críticas de Bullrich. El funcionario porteño escribió en su cuenta de X: "Patricia, sin mentiras ni chicanas. Los detenidos tienen que estar en cárceles federales. Lo saben todos. Tenían que estar en la época en que María Laura Garrigós de Rebori manejaba el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y tienen que estar hoy".

El ministro de Seguridad porteño advirtió: “El 95% de los 2300 detenidos que están en alcaidías y comisarías de la Ciudad cometieron delitos juzgados por la Justicia nacional y les corresponde cumplir la condena en cárceles federales. Lo sabés. Nos cuestan 100 millones de dólares por año a los porteños y nos implica usar más de 3000 policías que no pueden estar en la calle. También lo sabés. Preguntale a cualquier jurista. Hace falta que sigamos trabajando para resolver el problema, no chicanear corriendo el arco".

Duros cuestionamientos de La Libertad Avanza a Waldo Wolff: “Vive en Narnia”

Desde La Libertad Avanza también recalentaron la tensión con el gobierno porteño, a través de la jefa de bloque libertario en la Legislatura porteña, María del Pilar Ramírez, que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Ramírez publicó en su cuenta de X: “El ministro de Inseguridad del gobierno porteño vive en Narnia o se piensa que los porteños comen vidrio, si no, no se explica. La culpa siempre es del otro, pero los presos se le escapan a él. Están conurbanizando la Ciudad, por lejos, la peor gestión del PRO”. El mensaje fue retuiteado por el presidente Javier Milei.