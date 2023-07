La furiosa reacción de L-Gante al enterarse del nuevo revés judicial

L-Gante seguirá detenido: la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Mercedes revocó el beneficio de la morigeración de la prisión preventiva con el monitoreo de una tobillera electrónica que le había concedido el juez de Garantías Gabriel Castro.

Tras el revés judicial, Juan Etchegoyen contó en su programa las sensaciones que le llegaron sobre cómo tomó el músico esta novedad. "Me contaron que está indignado con la situación”, comenzó diciendo el periodista.

“Se dio un encuentro entre Elián y su abogado Juan Pablo Merlo hace un rato que me dicen que fue muy duro, L-Gante está muy enojado por la falta de resultados, hasta me contaban que podría cambiar de abogado de nuevo”, aseguró el comunicador.

Y agregó: "Merlo fue a darle la mala noticia a L-Gante a la DDI de Quilmes y recibió una catarata de insultos, no creo que esto lo confiesen públicamente pero me aseguraron que fue un escándalo”.

"Y qué quieren que les diga, la realidad es que tiene razón Elián, hubo un cambio de abogado en el medio y no cambió nada, ahora dicen que puede estar en esta situación seis meses, es una mezcla de furia y angustia la que tiene me decían”, dijo al respecto el comunicador.

Y concluyó: “Espero que no porque no es bueno que alguien se quede sin trabajo pero si me tengo que basar por la info, a Merlo le quedan los días contados”.