Entre las cinco ciudades acumulan 21924 casos positivos de Coronavirus y desde hace dos semanas prácticamente no existen restricciones para desplazarse. Ello se comprueba, sobre todo, los fines de semana cuando se ve a miles de personas aglomeradas en playas y otros ámbitos al aire libre.

Si bien hay una coincidencia generalizada en que el contagio tiene menos posibilidades de producirse si se está al aire libre, también hay que decir que preservar el distanciamiento es esencial, como también el uso de cubreboca.

En ciertos sectores parece haberse entendido que la liberación de actividades y el anuncio de la llegada de la vacuna fue una especie de vía libre para relajarse cuando en realidad no hay una fecha cierta acerca de cuándo se podrá aplicar la vacuna en la provincia, mientras si bien el Plan Detectar trajo cierto alivio al personal de Salud, en algunos lugares como Rawson volvieron a llamar la atención sobre la limitada capacidad del recurso humano.

De acuerdo a las autoridades, los protocolos de seguridad deben seguir respetándose para que no haya una segunda ola de contagios, como ocurre en estos momentos en Europa.

“En los sectores del valle es donde hay más casos y mayor cantidad de camas ocupadas. La ocupación de camas de terapia intensiva en Trelew y Rawson es muy alta y se sigue manteniendo alta. Es algo que preocupa mucho”, dijo este lunes el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich.

En relación al comportamiento de la comunidad durante los fines de semana, donde se vio playas colmadas sin respetar protocolos, Puratich fue taxativo en Cadena Tiempo: “Fue un fin de semana intenso. Veo esto con muchísima preocupación; la gente se comporta como si todo hubiese pasado y no es así”.

“Todos los que formamos parte de la comunidad tenemos que cuidarnos, sino no hay sistema sanitario que resista. Se puede disfrutar pero con responsabilidad y cuidándonos entre todos. Hay que fortalecer el cuidado porque si no esto no va a tener un buen final”, concluyó el funcionario.