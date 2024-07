La hija de Laudelina acusó a la Policía de Corrientes

Macarena, la hija de Laudelina (la tía de Loan Peña), habló este mediodía con TN y dijo que está muy preocupada por su mamá, que está detenida en Ezeiza como una de las principales sospechosas de la desaparición del nene de cinco años.

“Tengo mucho miedo”, fue la frase que expresó para describrir cómo se siente esta joven de 21 años, que quedó a cargo de dos hermanos menores, fruto de la relación de Laudelina con Antonio Benítez, el guía de la búsqueda de naranjas aquel jueves 13 de junio.

Macarena aseguró que no cree en la teoría del accidente y que está segura de que a Loan “se lo llevaron”. “Toda la Policía de Corrientes está implicada en la desaparición”, sostuvo.

“Estoy muy preocupada porque no le llega la abogada a mi mamá. Yo le mandé una al penal y no la dejan entrar. Tampoco me puedo comunicar telefónicamente con ella”, indicó Macarena.

La joven manifestó que no quiere que su mamá tenga un defensor oficial y que José Codazzi, quien se había presentado como abogado de Laudelina, ya no la defenderá.

“Le mandé una carta para que acepte a la abogada que le mandé. Esto está pasando ahora, no puedo comunicarme con ella”, reiteró Macarena, que aseguró que confía en la abogada que eligió para que represente a su mamá.

“El abogado (Codazzi) me dijo que habían encontrado una llamada de 20 minutos y que era muy comprometedora. A mí me dio mucho miedo. Sé que no tengo nada que ver, pero a mi mamá le dijo que nadie le iba a creer que había encontrado una zapatilla. Fue muy insistente. Tuvimos mucho miedo”, indicó Macarena.

La joven dijo que su mamá ya estaba amenazada cuando fue a declarar junto a su anterior abogado. “Él le dijo que se tenía que adelantar a que (Patricia) Bullrich la detuviera. Yo estuve presente, por eso estoy tan segura de lo que estoy diciendo”, sumó.

“Nos dijo que nos iba a dar seguridad dándonos otra casa porque nosotros ya no podíamos vivir ahí”, continuó Macarena. Consultada acerca de qué cree que pasó con Loan, manifestó: “Creo que se lo llevaron. Y creo que toda la Policía (de Corrientes) está implicada en esto”.

La joven, que hace unos días declaró ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo en Goya, detalló cómo su madre fue presuntamente sobornada y amenazada para respaldar la versión del accidente.

Según Macarena, un grupo desconocido se acercó a Laudelina con la oferta de una casa, un auto y una moto a cambio de declarar falsamente que Loan había sido atropellado por la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y el exoficial de la Armada Carlos Pérez.

Allí la joven también denunció haber recibido amenazas para que apoyara la versión de su madre, temiendo por la seguridad de Laudelina, quien actualmente está detenida en el penal de Ezeiza.