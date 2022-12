La increíble razón por la que a Julián Álvarez le dicen "Araña"

Julián Álvarez se convirtió en uno de los nombres más comentados durante el Mundial Qatar 2022. El joven de 22 años que debutó en River Plate y actualmente se encuentra contratado por el Manchester City, se convirtió en una de las principales figuras de la Selección Nacional y terminó de coronarse al anotar dos de los tres goles que consolidaron a Argentina como finalista del mundo. Sin embargo, Álvarez también da mucho qué hablar fuera de las canchas.

Álvarez nació el 31 de enero de 2000 en la ciudad de Calchín, provincia de Córdoba. Debutó profesionalmente en el 2018 al ser convocado por River Plate y se desempeñó en el equipo argentino hasta el 2022, cuando fue convocado por el Manchester City. Sin embargo, su sueño siempre fue jugar en la Selección Argentina junto a Lionel Messi, sueño que se hizo realidad en el 2021, cuando lo convocaron para conformar el plantel oficial del país.

Desde que Julián empezó a mostrar sus habilidades en la cancha, sus conocidos empezaron a popularizar el apodo de "la araña". Sin embargo, este nombre se remonta a la infancia de Álvarez, cuando demostró que su talento para el fútbol era nato. "Me dicen 'Araña' desde que tengo 4 o 5 años, no recuerdo bien. Pero fue algo que quedó de un día para el otro jugando con mis hermanos y amigos", precisó el futbolista en una entrevista que brindó hace algunos años.

En este marco, Julián Álvarez explicó: "Fui creciendo con ese apodo toda mi vida, muy pocas personas me llamaban por mi nombre y entonces siempre fue muy natural para mí que me dijeran 'Araña'". Sin embargo, el padre de Julián explicó con más detalles por qué surgió el apodo. "Me quitaba la pelota siempre y era como una araña porque parecía que tenía varias patas. Era muy chiquito y se ponía como un loco, pero no le podían quitar la pelota", precisó el progenitor del delantero.

Pese a que Julián Álvarez prefiere mantener un perfil bajo sobre su vida personal, hace unos meses atrás hizo público su romance con Emilia Ferrero, su pareja desde el 2017 y mejor amiga de la infancia. La pareja se conoció en Calchín y fueron amigos durante varios años antes de consolidar su relación que, actualmente, lleva 5 años de duración y cada vez parece más fuerte.

Emilia Ferrero tiene 22 años, es profesora de educación física y amante del hockey. Nació y vivió toda su vida en Calchín hasta que el 9 de la selección fue vendido al Manchester City en Inglaterra. Desde entonces, los jóvenes decidieron probar suerte en la convivencia mientras que ella acompaña el gran presente profesional de su novio.