La indignación de Fredy Villarreal con su hija por cómo habla

Fredy Villarreal expresó su indignación por la forma de hablar de su hija, Jazmín Oltra, y el video se volvió viral en la red.

El actor compartió en su cuenta de Instagram un video donde se lo ve conversando con su hija y escribió: "¡Hablame bien! ¡Que soy viejo!".

QUE DIJO FREDY VILLARREAL SOBRE LA FORMA DE HABLAR DE SU HIJA

"Estamos acá con papá, que se hace el malo", introdujo Jazmín. "Estoy indignado por la manera en la que hablás. Escucho mucho 'tipo' y 'literal'. Deforman tanto el idioma que cuando quieren decir algo como debe decirse, tienen que aclarar que en ese momento es como debe decirse", se quejó Fredy Villarreal.

"Pero yo no deformé el idioma", se quejó la joven. "Sí, vos y tus amigos", insistió el humorista. "El idioma se deformó y yo empecé a usar 'literal'", se defendió la hija de Carolina Oltra.

"El otro día, a Agustín le hice tomates secos y le dije: '¿Qué tal los tomates secos?'. Y me dice: 'Violentos'. Y yo pensé que los tomates secos salieron del frasco y se pusieron a cagarse a trompadas", ejemplificó Fredy.

Y siguió indignado: "A vos te pregunté si habías visto el amanecer y me dijiste: 'Si, mal'. ¿Cómo mal? 'No, mal de bien', me dijiste. ¿Qué quiere decir mal de bien? Que cuando algo está bien se dice mal".