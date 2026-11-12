Las tarifas de gas y electricidad subieron 11,1% en la región, el mayor aumento del país en ese rubro. También pesaron las verduras y los alquileres. A nivel nacional, el índice llegó al 2,2%, su valor más alto desde abril.

La inflación trepó al 2,5% en la Patagonia con un salto del gas y la luz

La inflación de octubre fue del 2,5% en la Patagonia y volvió a superar el 2% después de seis meses, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La región quedó tres décimas por encima del promedio nacional, en un mes en el que las tarifas de gas y electricidad aumentaron 11,1%, las verduras se encarecieron 7,7% y los alquileres subieron 5,6%.

Entre enero y octubre, los precios acumularon un aumento del 24,2% en la Patagonia. En los últimos doce meses, la suba fue del 30,4%. Los alquileres encabezaron los incrementos interanuales con un 66,8%, más del doble del promedio regional. Las tarifas de los servicios públicos aumentaron 58,7%, los combustibles 50,3% y el transporte público 43,4%. Dentro de los alimentos, las verduras registraron la mayor suba, con un 61,6%.

Los precios se aceleraron por segundo mes consecutivo en el país

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional subió 2,2% en octubre y superó la expectativa del mercado, que rondaba el 1,8%. La inflación acumuló un 26,3% en los primeros diez meses del año y llegó al 33,1% interanual, apenas por debajo del registro de septiembre.

Los precios estacionales subieron 5,5% y los regulados, 2,9%. La inflación núcleo, que excluye a ambos grupos y permite seguir la tendencia más sostenida de los precios, fue del 1,5%, su menor registro desde julio de 2025.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó las subas a nivel nacional con un 4,2%, por el encarecimiento de las boletas de gas y los alquileres. El aumento del gas estuvo asociado a los nuevos cuadros tarifarios y a la promulgación de la ley de zonas frías, que quitó el subsidio a más de 1,6 millones de usuarios de más de 90 municipios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Los hogares alcanzados por el cambio podían acceder al nuevo régimen de asistencia focalizada si cumplían los requisitos. También se modificaron los topes de consumo subsidiado.

LA CANASTA BÁSICA SUBIÓ 3,5%

Los alimentos aumentaron 2% a nivel nacional. Entre los productos estacionales, se destacaron las verduras, los tubérculos y las legumbres, con subas de hasta 14,5% en Cuyo, posiblemente vinculadas con las lluvias intensas de octubre. Según Joaquín Aranguiz, economista de Fundación Libertad, los aumentos de alimentos y del rubro de vivienda y servicios explicaron casi la mitad de la inflación del mes.

Con el encarecimiento del gas y los alimentos, la canasta básica total subió 3,5%, el mayor incremento desde enero. Una familia integrada por dos adultos jóvenes y dos chicos en edad de escuela primaria necesitó $1.690.000 para alcanzar la línea de pobreza.

Para lo que resta del año, Rocío Bisang, de GMA Capital, estimó que la inflación se mantendría en niveles similares a los de octubre por el efecto estacional de las carnes, el turismo y otros factores de fin de año.