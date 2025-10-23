La Justicia allanó un estudio contable en la causa contra José Luis Espert

Este procedimiento es una continuación del operativo que se realizó en la vivienda de Espert ubicada en San Isidro. El diputado está acusado de recibir dinero del empresario Federico "Fred" Machado, un empresario supuestamente vinculado al narcotráfico.

La causa contra José Luis Espert, diputado nacional de La Libertad Avanza, por supuesto lavado de dinero, sumó un nuevo capítulo con los allanamientos realizados en Pergamino, la ciudad natal del economista, más específicamente, en un estudio contable relacionado con el excandidato oficialista, donde se supone que tendría su domicilio fiscal.

La medida fue ordenada por la Fiscalía Federal de San Isidro, que se encuentra a cargo de Fernando Domínguez, en el marco de la investigación sobre el pago de 200.000 dólares que el libertario habría recibido de Federico “Fred” Machado, un millonario acusado de narcotráfico.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, estos procedimientos son una continuación del operativo de allanamiento que se realizó el 9 de octubre pasado en la vivienda de Espert ubicada en San Isidro.

En Pergamino se allanó un estudio contable que se encuentra en la calle Merced al 1200 y es propiedad de Fernando Escobar, amigo del referente libertario. Según testigos citados por eldiarioar en el oficio de la fiscalía se indicaba la búsqueda de “información relacionada a Fred Machado”.

Cuando los agentes de Gendarmería Nacional llegaron al lugar hallaron un cartel con el mensaje “Hoy cerrado” pegado en la puerta del estudio.

Cómo es la causa contra Espert

El diputado libertario habría recibido de Machado, por lo menos, 200.000 dólares durante la campaña presidencial de 2019 en una cuenta que tenía en el Banco Morgan Stanley a su nombre, como parte de un monto total que sería 1 millón de dólares. El empresario también le habría prestado al economista una camioneta blindada y un avión privado que Espert reconoció haber usado, por lo menos, 35 veces. Clara Montero Barré, exjefa de prensa del economista, reveló que el diputado usaba la aeronave para visitar a su familia en Pergamino, lo que provocó “incomodidad a los aportantes”.

Cuando estalló el escándalo, por la presión mediática el diputado se vio obligado a dejar su lugar como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados; y a renunciar a su puesto como cabeza de lista de LLA en la provincia de Buenos Aires.