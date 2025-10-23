Pablo Quirno será el nuevo canciller

El actual secretario de Finanzas, hombre de confianza de Luis “Toto” Caputo, reemplazará a Gerardo Werthein en la Cancillería.

El presidente Javier Milei designará a Pablo Quirno como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, en reemplazo de Gerardo Werthein. Quirno, actual secretario de Finanzas y figura de máxima confianza del titular de Economía, Luis “Toto” Caputo, asumirá así un rol clave en el Gabinete nacional.

Fuentes oficiales confirmaron que Milei le hará formalmente el ofrecimiento en las próximas horas. Quirno ya se desempeña como secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería y lidera las conversaciones con inversores extranjeros, un perfil que el Gobierno considera fundamental para potenciar la política exterior orientada a la apertura de mercados.

En paralelo, el Poder Ejecutivo avanza en la definición del reemplazante de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia, cuya renuncia fue oficializada este miércoles. Entre los nombres que se barajan se encuentran Sebastián Amerio, actual secretario de Justicia, y Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata.

Amerio, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, es valorado por su vínculo con el Poder Judicial, especialmente con los magistrados de los tribunales federales de Comodoro Py. Anoche, en una entrevista con Daniel Parisini en el canal de streaming Carajo, anticipó que el Gobierno planea enviar al Senado los pliegos para cubrir las vacantes judiciales luego de las elecciones. Actualmente, los cargos sin cubrir en la Justicia federal —entre juzgados, fiscalías y defensorías— representan cerca del 33% del total; en el Ministerio Público Fiscal, la cifra supera el 40%.

Además de los cambios en Cancillería y Justicia, Milei deberá designar reemplazantes para Patricia Bullrich en Seguridad y Luis Petri en Defensa, ambos con candidaturas legislativas. También resta definir quién ocupará el lugar del vocero presidencial, Manuel Adorni, que asumirá como legislador porteño el 10 de diciembre tras los comicios locales en la Ciudad de Buenos Aires.

La designación de Quirno en la Cancillería, sin embargo, despeja los rumores de una posible reestructuración en el Ministerio de Economía. Tanto Luis Caputo como el resto de su equipo mantienen el respaldo pleno del Presidente, quien no prevé modificaciones en esa cartera, más allá del reemplazo que deberá encontrar para el futuro canciller.