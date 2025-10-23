Lissa Vera de Bandana denunció al exnovio de Lourdes Fernández

La compañera de la cantante se mostró preocupada por la situación de su colega y decidió tomar cartas en el asunto. “Es muy peligroso”.

Lourdes Fernández tiene en vilo a amigos y familiares. En las últimas horas, Lissa Vera hizo un posteo en sus redes sociales y se mostró preocupada por su colega. “Quiero manifestar mi preocupación por la desaparición de Lourdes. Como amiga y compañera, previo a expresarme en los medios y conjuntamente con mi abogado, daremos el encuadre legal correspondiente para dar con ella”, escribió Lissa tras la denuncia de la madre de la artista.

Y agregó: “En este momento nos dirigimos a denunciar los hechos y dar intervención a la Justicia. Estoy yendo a Lavalle 1250 a formular la denuncia correspondiente contra Leandro García Gómez”.

“Tengo miedo por ella, tengo miedo de las consecuencias, porque no se sabe dónde está. Su ex es muy peligroso, ahora me asusta, es el momento de hablar y dejar de fingir demencia porque la próxima noticia puede ser otra”, dijo Lissa al ingresar en Tribunales y apuntó contra la expareja de la cantante.

En cuanto a la actualidad de su amiga, sumó: “Ayer no la escuchamos bien, hay un video donde no la vimos bien, tenía una situación de garganta que es extraña. Hago la denuncia para protegerla, aunque me odie, está en peligro y todos lo pensamos”.

“Yo la prefiero ofendida y viva, que contenta y muerta”, cerró Lissa antes de ingresar al recinto judicial. Cabe recordar que Lourdes había denunciado a Leandro García Gómez en 2022 por violencia de género.

En medio de la intriga por el paradero de Lourdes Fernández de Bandana, su abogado emitió un comunicado en el que expresó el drama que atraviesa la mamá de la cantante. “Está profundamente preocupada por el paradero y el estado de su hija”, se lee en parte del documento del letrado Yamil Castro Bianchi al que accedió TN Show.

“Ha solicitado que se actúe con la mayor prudencia y reserva posible, hasta tanto contemos con información certera y oficial sobre su situación”, manifiesta también el texto.

“Quiero agradecer sinceramente la preocupación y el interés que han manifestado por la situación de Lourdes Fernández. Entiendo el nivel de atención que el tema ha generado, y quiero decirles que comparto la misma preocupación y angustia que todos”, dicen las primeras líneas del comunicado.

Y continúa con una aclaración por parte del letrado: “En las últimas horas recibí más de veinte llamados y decenas de mensajes de distintos medios y colegas. Les pido disculpas si no puedo responderlos a todos: estoy teniendo una mañana muy compleja, con múltiples gestiones”.

Sobre la situación de la mamá de Lourdes, aclara: “Efectivamente, la madre de Lourdes está profundamente preocupada por el paradero y el estado de su hija. Ha solicitado que se actúe con la mayor prudencia y reserva posible, hasta tanto contemos con información certera y oficial sobre su situación. En este momento, lo más importante es que las investigaciones avancen sin interferencias ni exposición que pudiera comprometer la pesquisa".

“Agradezco a todos los periodistas, productores y colegas que se han comunicado, y les pido comprensión hacia la familia, que atraviesa horas de enorme incertidumbre, y gracias por comunicar, porque si no fuera por ustedes no nos hubiésemos enterado de las últimas novedades”, cierra el comunicado.