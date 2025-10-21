Alika denunció públicamente que Fidel Nadal es un "golpeador de mujeres"

La cantante de reggae Alika cuestionó que se siga convocando a Fidel Nadal en eventos del género y afirmó que ella misma fue víctima de violencia por parte del músico. No es la primera acusación pública contra él: en 2018, su expareja Caro Alves lo denunció por acoso y agresiones.

La cantante de reggae Alika, de 48 años, expresó públicamente su repudio hacia Fidel Nadal, a quien acusó de ser un “golpeador de mujeres”. En una entrevista con el programa PelaGatos Reggae, la artista manifestó su malestar por el espacio que continúa dándose al músico, pese a las denuncias de violencia en su contra.

“¿Por qué le siguen dando espacio a un golpeador y abusador de mujeres como es Fidel Nadal?”, cuestionó Alika durante la conversación, en la que aseguró haber vivido en carne propia situaciones de violencia por parte del cantante de 60 años. “Yo lo viví en carne propia, por eso te lo digo. Me parece una persona nefasta, que le ha hecho mal a la vida de muchas mujeres”, expresó.

La artista también criticó la contradicción que observa dentro de la escena reggae, que —según señaló— promueve mensajes de justicia mientras ignora o minimiza denuncias de violencia de género. “En pleno 2025 seguimos dando la espalda a las mujeres que denuncian”, sostuvo.

Por su parte, el conductor del programa, Negro Álvarez, afirmó desconocer las acusaciones previas contra Nadal y señaló que “va a replantear” su participación en futuras actividades.

No es la primera vez que el músico enfrenta acusaciones de este tipo. En 2018, su expareja, la bailarina de dancehall Caro Alves, denunció públicamente haber sido acosada y violentada por él. Según relató entonces en redes sociales, Nadal la seguía a los lugares donde trabajaba e incluso protagonizó un forcejeo con ella, del que pudo escapar gracias a la intervención de terceros. Alves también había afirmado haber realizado una denuncia legal, aunque se desconoce el avance de esa causa.

Hasta el momento, Fidel Nadal no se pronunció públicamente sobre las nuevas declaraciones de Alika.