Ratifican preventiva de Emanuel Bernal hasta el inicio del juicio

El juez Martín Cosmaro resolvió mantener la medida que pesa sobre el imputado por desobediencia judicial en un contexto de violencia de género.

En la mañana de este jueves se llevó a cabo, a pedido del Ministerio Público Fiscal, una audiencia de revisión de la prisión preventiva que cumple Emanuel Bernal, imputado en una causa por desobediencia judicial en contexto de violencia de género.

Durante la audiencia, la funcionaria de fiscalía Lorena Garate (foto) solicitó mantener la medida, argumentando que persisten los riesgos procesales que motivaron su dictado inicial. Según expuso, dichos riesgos “se han robustecido” debido a la cantidad de delitos imputados y a que, en caso de condena, la pena sería de cumplimiento efectivo.

Garate recordó que Bernal ya cuenta con una sentencia condenatoria firme y que los hechos actuales fueron cometidos con violencia e intimidación, desobedeciendo medidas cautelares previas. Además, señaló que si el imputado recuperara la libertad podría influir sobre testigos, teniendo en cuenta que la causa ya fue elevada a juicio, lo que acredita la existencia de elementos de convicción suficientes para considerarlo probable autor del delito investigado.

Por su parte, la defensora pública Janet Alderete manifestó que, si bien no comparte la valoración de la fiscalía respecto de los riesgos procesales, consintió el mantenimiento de la prisión preventiva al entender que resulta conveniente para su representado.

Finalmente, el juez penal Martín Cosmaro resolvió mantener la prisión preventiva de Bernal hasta la finalización del juicio, cuyo inicio está previsto para el próximo 15 de diciembre.