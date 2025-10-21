La Fiscalía imputó nuevos hechos a Daniel Quidulef, detenido en Sarmiento por incumplir reiteradamente la prohibición de contacto con su expareja.

Usaba el teléfono de la comisaría para hostigar a su ex

La Fiscalía de la ciudad de Sarmiento amplió la investigación penal contra Daniel Héctor Quidulef, de 31 años, quien permanece detenido con prisión preventiva en la comisaría local. El imputado enfrenta 21 hechos delictivos, entre ellos 15 por desobediencia judicial, tres por amenazas simples, uno por violación de domicilio, además de amenazas coactivas y lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género.

Durante una audiencia reciente, la fiscal Rita Barrionuevo y los abogados Daniel Manríquez y Brian Mac Donald presentaron nuevas pruebas que sustentan la ampliación de la acusación. Según la investigación, entre marzo y junio de este año, Quidulef realizó múltiples llamadas desde el teléfono fijo de la comisaría a su expareja, a pesar de tener prohibido cualquier tipo de contacto por orden del juez de familia Santiago Huaiquil, dictada el 21 de febrero de 2025.

El imputado habría engañado a los guardias afirmando que se comunicaba con una de sus hermanas, cuando en realidad mantenía contacto con la víctima. Esta maniobra constituye un nuevo incumplimiento de las medidas judiciales impuestas.

En la audiencia, la defensa pública no se opuso a la solicitud fiscal, aunque pidió precisiones sobre las fechas exactas de las llamadas atribuidas a su representado.

Tras evaluar los elementos presentados, el juez Ariel Quiroga resolvió autorizar la ampliación de la investigación preparatoria de juicio, avalando las calificaciones legales propuestas por la fiscalía.

De esta manera, la causa contra Quidulef continúa en curso y suma nuevos antecedentes en el marco de una extensa lista de delitos vinculados a violencia de género y desobediencia judicial.