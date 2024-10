La Justicia habilitó a la hija mayor de Lanata a tomar decisiones sobre su salud

Las recientes circunstancias que rodean la salud de Jorge Lanata desencadenaron una disputa familiar que ha capturado la atención de los medios de comunicación. Desde junio de este año, el reconocido periodista se encuentra internado en un estado crítico.

En medio de esta situación, sus hijas, Bárbara y Lola, presentaron una solicitud judicial para obtener la potestad sobre la salud de su padre, lo que ha generado una serie de conflictos y acusaciones entre los miembros de la familia.

En su presentación, las hijas de Lanata no solo solicitaron poder sobre las decisiones relacionadas con su salud, sino que también expusieron videos en los que se observa a Elba Marcovecchio, actual esposa del periodista, tomando objetos de valor del hogar familiar. Esta evidencia se presentó con la intención de demostrar que Elba no estaba actuando en el mejor interés de Jorge, lo que intensificó las tensiones entre ambas partes.

Bárbara y Lola sostienen que la situación de su padre es grave y que la abogada no lo cuida adecuadamente. Estas acusaciones no solo evidencian un profundo descontento con la gestión actual de su salud, sino que también revelan un trasfondo de conflictos familiares que se remonta a años atrás. La presentación judicial no solo se centra en la salud de Jorge, sino que también pone de relieve la complejidad de las relaciones familiares y el impacto que tienen en momentos críticos.

La respuesta de Elba Marcovecchio

Ante las acusaciones de las hijas de Lanata, Elba Marcovecchio decidió contraatacar. En su defensa, mostró chats privados extraídos del teléfono celular de su esposo, actualmente bajo su custodia. Estos mensajes, según Elba, demostrarían que las afirmaciones de las hijas no solo son infundadas, sino que también evidencian una falta de comprensión sobre la realidad de la situación.

Elba, quien ha estado al lado de Lanata durante años, expresó su descontento con la presentación de sus hijas, argumentando que su intención siempre ha sido cuidar de su bienestar. La publicación de estos chats privados añade una capa de complejidad a la disputa, ya que revela un intento de Elba por presentar su versión de la historia y mostrar su compromiso con la salud de Jorge. Este intercambio de acusaciones ha convertido la situación en un espectáculo mediático, con ambos lados buscando justificar sus acciones ante la opinión pública.

Decisión judicial y nuevos acuerdos

Finalmente, la jueza Córdoba tomó una decisión que podría alterar el rumbo de esta disputa familiar. Según informaciones del periodista Claudio Savoia, se dictó que Bárbara, la hija mayor de Jorge Lanata, tendrá la autoridad para tomar decisiones sobre la salud de su padre. Sin embargo, esta potestad no será unilateral. De ahora en adelante, las decisiones deberán tomarse de manera conjunta, y tanto Bárbara como Lola deben ser informadas sobre cada procedimiento médico que se lleve a cabo.

Este fallo judicial resalta la importancia de la comunicación y la colaboración en situaciones críticas, como la salud de un familiar. A pesar de la adversidad, esta decisión podría ofrecer una oportunidad para que las partes involucradas lleguen a un entendimiento y trabajen juntas en el cuidado de Jorge. La necesidad de un enfoque conjunto en la toma de decisiones podría llevar a un mejor resultado en el tratamiento del periodista, a la vez que ayuda a sanar las fracturas familiares que se han hecho evidentes.