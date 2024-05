La modelo de 60 años fue "mejor rostro" en Miss Universo Argentina

Alejandra Rodríguez, la modelo que supo romper con los esquemas etarios y se consagró como Miss Buenos Aires, fue por el título de Miss Universo Argentina, no lo consiguió, pero se llevó el logro de “mejor rostro”, una de las varias categorías del concurso, que incluyeron mejor vestido de noche, mejor traje de baño y más elegante.

La abogada y periodista platense se había consagrado el mes pasado, a los 60 años, como Miss Buenos Aires, un hito que se da por primera vez en la historia. A partir aquella victoria, Alejandra acaparó la atención de los medios a nivel mundial, rompiendo el límite de edad.

”A raíz de esto que pasó conmigo, creo que se ha abierto una nueva puerta para mucha gente que tal vez no lo tenía con una facilidad”, dijo Rodríguez a The Associated Press detrás del escenario después del evento, aún vestida con su vestido de cóctel rojo con aberturas en las piernas.

La gran ganadora del concurso fue Magali Benejam, una actriz y modelo cordobesa de 29 años, quien finalmente venció a las otras 27 concursantes para ser coronada Miss Argentina. ”Emocionada y superagradecida porque la competencia no fue fácil”, aseguró a AP.

Frente a esta victoria, Benejam representará a la Argentina en Ciudad de México para la competencia internacional en noviembre. Esto no hubiera sido posible para ella tampoco si el certamen no cambiaba sus reglas, ya que en sus 73 años de historia, el concurso Miss Universo solo era para chicas de entre 18 y 28 años.