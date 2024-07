La nadadora Macarena Ceballos ya no podrá competir por medallas

Terminó 18ª en la general. En caso de una baja, será segunda suplente, sin chances de pelear por alguna presea. De todas maneras, se mostró conforme con su actuación, tras participar este miércoles en 200 metros pecho. "No es fácil, pero logré mi segunda mejor marca, que ni me la esperaba. La corrí sin pensar, así que estoy satisfecha", reconoció.

Macarena Ceballos terminó séptima en natación, en su serie clasificatoria en 200 metros pecho femenino, y quedó en el puesto 18 de la general en París 2024.

Esto significa que será segunda suplente en caso de una baja, tras su registro de 2 minutos, 26 segundos y 55 centésimas. De esta manera, ya no podrá competir por medallas.

Ceballos cerró su participación en los Juegos Olímpicos, tras participar también en 100 metros pecho, que es su especialidad, luego de lograr una histórica clasificación a semifinales. La última vez que había ocurrido algo así fue con Georgina Bardach en Atenas 2004.

"Estoy feliz. Cuando estábamos en la preparación, me habilitaron a competir en una prueba más y elegí los 200. Es una prueba en que la venía pasando mal en competencia, pero no en los entrenamientos. No es fácil, pero logré mi segunda mejor marca, que ni me la esperaba. La corrí sin pensar, así que estoy satisfecha", dijo Ceballos en la zona mixta.

"Me planteé terminar el 31 a la noche y está bueno pensarlo así. Ahora necesito unas vacaciones para descansar la cabeza y el cuerpo, porque este ciclo olímpico fue muy duro. Tenemos el Sudamericano en octubre y voy a ir porque me encantan esos torneos. Amo estar con la selección y no me quiero bajar de ningún torneo. Y en diciembre está el Mundial y allá iré a buscar la final que no se me dio acá", completó, en declaraciones recogidas por el Comité Olímpico Argentino.