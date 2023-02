La novia encontró refugio en la danza para escapar del dolor

La joven de 21 años no participó del juicio por el asesinato de quien era su pareja porque no podía enfrentarlo anímicamente. Afortunadamente, en el arte encuentra energía para vivir la vida como cualquiera de su edad y poder volver a sonreír.

Julieta Rossi, la novia de Fernando Baéz Sosa, fue una de las personas a quien le arrebataron la vida de un ser querido ante sus ojos el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell. Ella no participó de ninguna de las instancias del juicio porque no podía revivir lo que había ocurrido, incluso el día de la condena fueron sus padres, pero ella no pudo.

La joven, por su parte, pudo encontrar en el mundo de la danza y las coreografías algo que la hace feliz y comparte en TikTok videos de su destreza. Las coreos que sube a la red social son de diferentes estilos musicales y sus videos tienen cientos de miles de reproducciones y decenas de comentarios. En sus posteos está sola o acompañada en diferentes locaciones que se vuelven ideales para mostrar su capacidad de bailar.

Oscar Rossi explicó los motivos de la ausencia de su hija en el juicio: “No está preparada emocionalmente para enfrentar el juicio, para afrontar lo que vivió el día del hecho”. Y agregó: “Mi hija estuvo un año recluida después del homicidio de Fernando”.

La última vez que Oscar Rossi vio con vida a Fernando fue el 16 de enero. Ese día Oscar llegó a Pinamar para disfrutar de dos semanas de vacaciones. Un rato más tarde, se acercó hasta Villa Gesell para alcanzarles una caja con mercadería a Fernando y los amigos de su hija. “Les dije ‘esto es un orgullo, que estén todos juntos, que disfruten después de un año de mucho esfuerzo. Diviértanse’”.

En la madrugada del 18 de enero recibió el llamado de su hija: “Papá, por favor, vení a Villa Gesell porque Fernando está en el hospital y yo en la comisaría”. Oscar Rossi viajó de inmediato.

Producto de la celeridad con la que arribó, el padre de Julieta fue uno de los primeros en ver el cuerpo de Fernando en la morgue. Entre lágrimas al recordar el momento expresó: “Juro que no le deseo a nadie ver lo que yo vi en el cuerpo de Fernando. Ni un animal en medio del campo, ni un cazador con un animal... No le deseo a nadie, como papá, ver a Fernando acostado y esperando que lo ingresen en un cajón”.

Fernando y Julieta se conocieron en la escuela secundaria. Iban al colegio Marianista pero a diferente curso y, gracias a una amiga en común, se conocieron y empezaron a vincularse en febrero de 2018.

Fue en el viaje de egresados de Bariloche que Báez Sosa la “encaró por primera vez” y allí tuvo lugar el primer beso. En marzo de 2019 comenzaron formalmente su noviazgo mientras planeaban comenzar a estudiar Derecho.

Aunque Julieta finalmente comenzó a estudiar arquitectura, a mitad de año se dio cuenta que prefería Derecho, por lo que volvería a cursar con Fernando. Sin embargo, ese siguiente verano ocurriría lo peor: ese 18 de enero una brutal golpiza terminaría con la vida de Báez Sosa.