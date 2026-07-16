Desde el jueves 16 de julio, participando en su estreno mundial, se exhibe el film de Christopher Nolan que, apoyándose en un elenco multiestelar, reinterpreta uno de los poemas épicos más famosos de la antigüedad.

El legendario estratega Ulysses, conocido también como Odiseo, lucha por regresar a Ítaca tras la Guerra de Troya, enfrentándose a peligros épicos y criaturas míticas. Durante su largo viaje, desafía a dioses caprichosos y supera obstáculos casi imposibles. Cada desafío pone a prueba su ingenio, valentía y resistencia. Su mayor deseo es reencontrarse con su amada esposa Penélope y recuperar su hogar y su trono. A lo largo del camino, la fidelidad, el honor y la astucia serán sus mejores aliados en esta odisea inolvidable.

Nolan rodó la película en lugares que los actores califican de “localizaciones diferentes que supusieron un reto propio”. Estos lugares incluyen países como Marruecos, Grecia, Italia, Islandia y Escocia. Sin embargo, lo que se planteó inicialmente como uno de los mayores retos acabó siendo una de las mejores decisiones para obtener el éxito esperado. El propio director declaró: “Una de las ventajas de rodar en exteriores es que cambiamos de país cada par de semanas, lo que te da un ritmo de trabajo increíble”. Tal vez eso fue lo que le permitió al equipo involucrado terminar el proyecto en tiempo y forma, con un resultado maravilloso.

Viajar a tantos países diferentes para el rodaje de una sola película fue para muchos miembros del elenco una novedad que supieron afrontar y acogieron con mucha sabiduría. “Hay partes del mundo que no creo que hubiera conocido o llegado a ver nunca si no fuera por esta experiencia”, afirma Zendaya, quien interpreta a Atenea. “Como actriz, es todo un lujo estar en un espacio tan inmersivo”. Según otros integrantes del elenco, las ubicaciones elegidas han resultado ser cruciales para poder entender e interpretar a sus personajes. “Hay un tipo de información implícita que absorbes cuando algo es real”, dice Anne Hattaway (Penélope). “Así que, cuando vas a estos lugares, lo sientes. Y eso añade otra capa a lo que estás tratando de expresar”.

Esta decisión técnica, que sin duda no facilitó el rodaje, no fue solo para dar verosimilitud a la historia, sino que acabó ayudando a que los actores entrasen más en el papel. El equipo de producción tuvo que convertirlo todo en un plató natural ya que, como declaró Ruth De Jong, la diseñadora de producción, “ninguna localización fue cómoda o sencilla, pero todas ellas tenían sentido para la historia. No sería la película que es sin haber ido hasta allí a rodarla de verdad”. Lo cierto es que el proyecto es de tal envergadura que el equipo acabó rodando en lugares donde nadie nunca se había atrevido, como la Cueva de Néstor, en Grecia. Llegaron incluso a convertir los lugares y paisajes en un personaje más de la historia, como declaró Himesh Patel, uno de los actores del elenco: “Las locaciones, al contar una historia así, van a ser personajes en sí mismas, por lo que tienen que ser muy especiales”.

CINE COLISEO (jue 16, sáb 18, lun 20 y mie 22 de julio):

20:45 Hs. LA ODISEA (2D subtitulada)

CINE COLISEO (vie 17 y mar 21 de julio):

20:45 Hs. LA ODISEA (2D doblada)

CINE COLISEO (dom 19 de julio):

20:45 Hs. LA ODISEA (2D doblada)

Título original: The Odyssey

Género: Épico, mitología

Origen: Reino Unido, Estados Unidos

Año: 2026 Formato: 2D

Duración: 2 horas, 53 Min.

Calificación: R-13

Ficha Técnica:

Dirección: Christopher Nolan

Guión: Christopher Nolan basado en el poema de Homero

Producción: Christopher Nolan, Emma Thomas

Música: Ludwig Göransson

Fotografía: Hoyte van Hoytema

Montaje: Jennifer Lame

Reparto:

Matt Damon (Ulysses -Odiseo-), Tom Holland (Telémaco), Jon Bernthal (Menelao), Lupita Nyong'o (Helena de Troya/Clytemnestra), Anne Hattaway (Penélope), Zendaya (Atenea), Robert Pattinson (Antinoo), Charlize Theron (Calypso), Samantha Morton (Circe), Himesh Patel (Eurylochus), Mia Goth (Melantho), John Leguizamo (Eumaeus), Bill Irwin (Polifemo)