Desde el jueves 9 de julio, participando en su estreno mundial, se exhibe la versión live action del filme de animación de los estudios Disney de 2016, con Dwayne Johnson retomando el rol de Maui, ahora encarnándolo también físicamente. Retorna así a la pantalla grande la decidida adolescente que se embarca en una misión imposible para cumplir con la búsqueda que emprendieron sus antepasados. En el mundo antiguo de las islas del sur del Pacífico, Moana, una auténtica navegante, zarpa en busca de una isla legendaria. Forma equipo con su héroe, el semidiós Maui, para cruzar el océano en un viaje repleto de acción y aventuras. En su viaje, encontrará enormes criaturas marinas, impresionantes submundos y tradiciones milenarias.

Moana tiene 16 años y es hija del jefe de la isla de Motunui. Es atlética, ágil, compasiva y tremendamente lista. Nunca se da por vencida y siente una profunda conexión con el mar. Así que le preocupa que su pueblo no se atreva a ir más allá del arrecife que rodea la isla. Se quedan dentro de los confines de ese arrecife, y Moana no entiende por qué. La historia se inspira en parte en las historias orales del pueblo y las culturas de Oceanía. Hace 3.000 años, los marinos polinesios, los mayores navegantes del mundo, surcaron las inmensidades del Océano Pacífico y descubrieron miles de islas. Pero después, durante todo un milenio, no hubo más viajes y nadie sabe por qué. La navegación es una gran parte de la cultura del Pacífico. Los antiguos polinesios se abrieron camino a través de los mares sin utilizar instrumentos modernos, valiéndose de sus conocimientos sobre la naturaleza, las estrellas, las olas y las corrientes.

Hemos escuchado muchas veces que el mar no separa a las islas sino que las conecta. La navegación es un motivo de orgullo para los habitantes de las Islas del Pacífico y forma parte de su identidad. Estaban y están entre los mejores exploradores de todos los tiempos. Lo que hicieron fue muy sofisticado, casi milagroso. Hay muchas teorías, pero nadie está seguro de lo que llevó a esa interrupción de 1.000 años en las exploraciones. Y esta circunstancia intrigó a los realizadores. Moana es la protagonista del renacimiento de la búsqueda de nuevas rutas.

Durante su viaje, se encuentra con el poderoso semidiós Maui, un personaje exuberante inspirado en multitud de cuentos y leyendas que circulaban sobre él en la región de Oceanía. Según los cuentos que relatan los expertos de esa región. Maui era grandioso, un embaucador y un transformista. Podía sacar miles de islas del mar con su anzuelo; tenía poder para frenar al sol. Una figura increíble. Está viviendo su propio viaje de autodescubrimiento y guía a regañadientes a Moana en su búsqueda por convertirse en una avezada exploradora y salvar a su pueblo. Es una historia que transcurre hace muchos, muchos años, pero con un estilo contemporáneo. La película nos presenta una historia universal que también es un homenaje a la maravillosa gente de las Islas del Pacífico que sirvió de inspiración para este viaje.

CINE COLISEO (jue 09, vie 10, dom 12, lun 13, mar 14 y mie 15 julio):

19:00 Hs. MOANA (2D dobla)

CINE COLISEO (sáb 11 de julio):

19:00 Hs. MOANA (2D doblada)

Título original: Moana

Género: Animación

Origen: USA

Año: 2026

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 55 Min.

Calificación: G

Ficha Técnica:

Dirección: Thomas Kail

Guión: Jared Bush, Dana Ledoux Miller

Producción: Dwayne Johnson, Beau Flynn, Dany García, Hiram García, Lin-Manuel Miranda

Música: Mark Mancina

Fotografía: Óscar Faura

Montaje: Melanie Oliver

Reparto:

Catherine Laga'aia (Moana), Dwayne Johnson (Maui), Rena Owen (Tala), John Tui (Jefe Tui), Frankie Adams (Sina), Jemaine Clement (Tamatoa)