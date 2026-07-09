Evil Dead: En llamas

Desde el jueves 9 de julio, participando en su estreno mundial, se exhibe la sexta entrega, escrita y dirigida por Sébastien Vaniek, de la saga de terror iniciada por Sam Raimi en 1981. Tras la muerte de su esposo, Alice se refugia en la aislada casa de sus suegros con la esperanza de encontrar consuelo y recomponer su vida. Sin embargo, lo que comienza como un duelo compartido pronto se torna en pesadilla cuando, uno a uno, los miembros de la familia empiezan a transformarse en zombies, desatando una espiral de horror dentro del hogar. Atrapada en ese entorno cada vez más hostil, ella deberá enfrentarse no solo a fuerzas sobrenaturales, sino también al peso de los lazos y promesas que creía haber dejado atrás, descubriendo que los votos pronunciados en vida pueden seguir teniendo consecuencias incluso más allá de la muerte.

Creador y ahora productor de la saga, Sam Raimi eligió a Sébastien Vaniek como director tras quedar impresionado con su trabajo en “Vermines: La Plaga” (2022,) en la que una plaga de arañas asolaba un edificio por completo. Tras su éxito, no tardó en llegar la gran oportunidad para el cineasta francés, siendo ahora el encargado de llevar a cabo la nueva entrega de una saga absolutamente legendaria del género del terror. Vaniek ha declarado que su intención con esta nueva película ha sido, “crear una experiencia visceral, sensorial que golpee al público en el intestino. Quiero que la gente se sienta físicamente agotada cuando salga del teatro, como si hubiera pasado por un viaje emocional e intenso”.

“Es una película de terror y supervivencia con un tiempo muy reducido, con un aspecto de carrera contra el reloj”, afirma. “Lo cual no impide momentos de alivio. Probablemente hay más humor que en el remake de Fede Álvarez. Sin embargo, se acerca bastante a él en el lado del horror. Quizás sea la menos sangrienta de las películas de “Evil Dead”, pero sin duda es la más violenta y brutal. Busco más la incomodidad de la famosa escena de los dientes en la acera de “American History X” que el gore excesivo”. Y señala: “Insistí en usar efectos prácticos tanto como fuera posible y no es un spoiler porque está en el título: hay mucho fuego, fuego real, lo que ofrece una enorme cantidad de textura y juego de luces en pantalla. Sin querer sacar la carta de Kubrick, que solo usó velas en “Barry Lyndon”, buena parte de “En Llamas” está iluminada por llamas. Y lo que eso crea en la piel no se puede reproducir con efectos digitales”.

Y sobre Alice, la protagonista, interpretada por Souheila Yacoub, anticipa que “es una mujer francesa en Estados Unidos. Además, el film tiene un ADN muy francés. Con mi coguionista, Florent Bernard, no nos veíamos contando la historia de jóvenes estadounidenses. Es demasiado lejos de nosotros. Así que fuimos en busca de cosas que conocíamos. Y también estoy aportando música francesa, así como mi propia experiencia, que sigue siendo muy francesa. Aunque filmé en Nueva Zelanda”.

CINE TEATRO ESPAÑOL (vie 10 y mar 14 de julio):

21:45 Hs. EVIL DEAD: EN LLAMAS (2D subtitulada)

Género: Terror

Origen: Irlanda, Nueva Zelanda, Estados Unidos

Título original: Evil Dead Burn

Año: 2026

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 50 Min.

Calificación: R-17

Ficha Técnica:

Dirección: Sébastien Vaniek

Guión: Sébastien Vaniek y Florent Bernard en base a caracteres creados por Sam Raimi

Producción: Rob Tapert, Sam Raimi

Música: Double Danger

Fotografía: Philip Lozano

Montaje: Maxime Caro

Reparto:

Souheila Yacoub (Alice), Tandi Wright (Susan), Hunter Doohan (Joseph), Luciane Buchanan (Thya), Maude Davey (Polly), George Pullar (Will), Tapiwa Soropa (Mike), Keanu Karim (Jared), Alain Chabat (Padre de Alice), Greta Van Den Brink (Jessica)