Mario Yapura y Orly Mayorga inaugurarán este sábado 4 de julio, a las 18 horas, la muestra "Series de Sueños" en el Lucania Palazzo Hotel. La exposición reúne por primera vez las obras de ambos artistas en una propuesta que se aleja de lo decorativo para sumergirse en el drama, la melancolía y la potencia de la imaginación. Permanecerá abierta hasta el 31 de julio, con entrada libre y gratuita.

"Series de Sueños": dos artistas comodorenses invitan a recorrer el drama, la imaginación y los mundos interiores

Hay muestras que buscan agradar. Otras, en cambio, buscan provocar preguntas. "Series de Sueños" pertenece claramente a esta segunda categoría.

La exposición nace del encuentro entre dos universos visuales muy distintos en su técnica, pero profundamente cercanos en sensibilidad. Pinturas al óleo, dibujos en tinta china, figuras inquietantes y escenas atravesadas por lo onírico conforman una propuesta que invita a detenerse y mirar con otros ojos.

Detrás de esta muestra hay, además, una historia de perseverancia.

"Hace ya más de dos años que Mario me propuso hacer una exposición juntos. Yo venía resistiendo la idea. Siempre fui bastante reacio a mostrar mis trabajos, pero finalmente me convenció", cuenta Orly Mayorga entre risas.

Mario Yapura recuerda ese momento como el origen de todo.

"Conocí el trabajo de Orly en una inauguración y cuando vi sus ilustraciones pensé: tengo que conocerlo. Me llevó mucho tiempo convencerlo para hacer una muestra juntos", relata.

Finalmente encontraron el espacio ideal en el Lucania Palazzo Hotel, cuya galería albergará la exposición durante todo julio.

Dos caminos artísticos que confluyen

Aunque cada uno desarrolló una producción independiente, ambos reconocen que existe un hilo conductor que los une.

"Creo que el drama es lo que más identifica la muestra", resume Yapura. Las obras, explica, pertenecen a distintos períodos de ambos artistas, pero dialogan desde una misma sensibilidad. "Hay un hilo dramático que atraviesa todo", sostiene.

En el caso de Mario, predominan las pinturas al óleo construidas a partir de historias, sueños, interpretaciones personales y escenas cargadas de melancolía.

"Las temáticas son interpretaciones de momentos, de sueños, de historias que uno tiene en la cabeza. Muchas veces también aparecen ficciones", explica.

Orly, en cambio, trabaja desde otro lugar. "Mario plasma experiencias oníricas propias. Yo más bien voy hacia lo que imagino", afirma.

Esa diferencia, lejos de separarlos, construye uno de los mayores atractivos de la exposición

La paciencia del oficio

Las técnicas también revelan dos procesos profundamente artesanales.

Mario trabaja el óleo siguiendo procedimientos clásicos. "Preparo yo mismo las telas con métodos antiguos. Utilizo cola, carbonato cálcico, aceite de lino y una paleta reducida de apenas cuatro colores", explica.

Además incorpora dibujos realizados con tinta china sobre plástico, una superficie que no absorbe el pigmento y le permite intervenir posteriormente la imagen retirando materia con distintas herramientas, generando texturas cercanas al grabado.

En el caso de Orly, la paciencia adquiere otra dimensión. Cada una de sus obras puede demandar semanas completas de trabajo.

"Son dibujos realizados con tinta usando una lapicera de dibujo técnico 0.2. Como son de gran tamaño, llevan muchísimo tiempo", explica.

De hecho, reconoce que esa dedicación hizo que produjera relativamente pocas piezas. "No tengo muchos dibujos porque realmente me cuesta mucho hacerlos", admite.

Una muestra que nació de la pandemia... y de los sueños

Para Mario Yapura, el verdadero comienzo de su camino artístico llegó durante el aislamiento por la pandemia.

"Empecé a estudiar pintura al óleo de manera virtual con mi profesora Agustina Caruso. Ahí descubrí otro mundo: otra forma de entender la pintura, de leerla y practicarla", recuerda.

Desde entonces desarrolló una producción cada vez más personal.

El propio título de la muestra también tiene una historia. Cuando debían elegir un nombre, fue Orly quien encontró la respuesta.

"Me acordé de una canción de Bob Dylan que me gusta mucho: Series of Dreams. De ahí surgió el título", cuenta.

Una provocación al gusto establecido

Los artistas no esconden que la exposición desafía ciertas formas tradicionales de entender el arte.

Orly incluso lo dice con total franqueza. "Muchas personas me dicen: 'Perdoname, pero yo no pondría eso en el living de mi casa. Es muy oscuro'. Después terminan colgando un paisajito hecho sin la menor imaginación", dispara.

Y agrega: "Esta muestra también es una provocación hacia esa manera de mirar el arte".

Lejos de buscar la comodidad del espectador, "Series de Sueños" propone una experiencia diferente.

Una invitación a descubrir otra escena artística

Mario considera que en Comodoro existe una producción artística muy rica que muchas veces permanece invisibilizada.

"Las muestras que suelen hacerse no son de esta índole. Creo que es necesario mostrar que existen otras ramas artísticas y otros oficios que también se desarrollan acá y que muchas veces no tienen visibilidad", sostiene.

Incluso espera que el recorrido genere cierta incomodidad.

"Creo que la gente se va a inquietar. Y esa inquietud, bien entendida, puede provocar una buena sensación", afirma.

Orly coincide.

"Creo que quienes vayan se van a encontrar con algo diferente respecto de lo que suelen exponer los artistas locales", concluye.

La muestra

"Series de Sueños"

Artistas: Mario Yapura y Orly Mayorga.

Inauguración: sábado 4 de julio, 18:00 horas.

Lugar: Hall del Lucania Palazzo Hotel.

Duración: hasta el 31 de julio.

Entrada: libre y gratuita.

Horario de visita: durante el funcionamiento habitual del hotel.