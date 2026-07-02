Este capítulo cuenta la desvergonzada, disparatada y verdadera historia de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, lo perdieron todo, soltaron monstruos en el mundo y acabaron uniéndose de nuevo en un intento de salvar el planeta del desastre que ellos mismos habían creado. La película ha sido dirigida por Pierre Coffin, nominado a los Oscar, quien estuvo al mando de las tres primeras entregas de “Mi Villano Favorito” y de la primera “Minions”. Asimismo, pone voz a los Minions desde su primera aparición en la gran pantalla en 2010.

Más de quince años después de su creación, los Minions siguen siendo personajes animados icónicos de su generación, ayudando a impulsar a Illumination, habiendo generado franquicias con una taquilla mundial de más de 5.6 millones de dólares. La película anterior de los Minions se convirtió en un fenómeno de taquilla veraniego, recaudando casi mil millones de dólares en todo el mundo. “Los Minions siempre han tenido un espíritu maravillosamente subversivo, y “Minions & Monstruos” ofrece una dosis completa de irreverencia y caos cómico”, afirma Chris Meledandri, productor de la sada. “Pierre y su equipo de Illumination han aportado un nivel de arte a la película que me ha entusiasmado durante toda la producción. El elenco de voces está lleno de talento excepcional. La historia de la película es inesperada y encantadora, y quizás la sorpresa más encantadora sea cómo Minions y monstruos Sirve para honrar al cine, sus orígenes y a los comediantes que fueron la inspiración original de estos adorables personajes”.

La historia se desarrolla en el Hollywood de la década de 1920 y se vincula con el Monsters Universe de Universal Studios. Se presenta una nueva aventura protagonizada por personajes como Kevin, Stuart y Bob, narrando el caótico viaje mágico de los Minions que, al intentar filmar una película de monstruos, terminan invocando monstruos reales. La historia mantiene el tono alegre de las entregas anteriores, mostrando la peculiar ecología grupal de los Minions a través de una densa sucesión de gags visuales y diseños de acción exagerados. La película comparte su universo narrativo con la serie “Mi Villano Favorito”, fusionando elementos de ciencia ficción con situaciones cómicas, expandiendo así las dimensiones narrativas de la franquicia.

Contrario a lo que muchos podrían imaginar, los Minions no nacieron con un plan maestro de dominación global. Su origen se remonta al proceso creativo de “Mi Villano Favorito”. La película buscaba darle un giro a las películas de superhéroes y acción con Gru, un supervillano con aspiraciones de grandeza. Coffin y Chris Renaud, directores de aquella cinta, se enfrentaron a un desafío técnico y narrativo importante. Gru necesitaba un ejército que justificara su estatus como archienemigo, pero también un contrapunto cómico que suavizara su carácter sombrío. La idea original de los guionistas Cinco Paul y Ken Daurio era que esos secuaces fueran humanos o criaturas de gran tamaño. Fue Coffin quien sugirió que fueran seres pequeños, irrelevantes y desechables. Personajes capaces de enfatizar la ridiculez de las ambiciones de su jefe.

CINE COLISEO (jue 02 y mar 07 de julio):

21:45 Hs. MINIONS & MONSTRUOS (2D dobla)

CINE COLISEO (sáb 04 y dom 05 de julio):

19:15 Hs. MINIONS & MONSTRUOS (2D doblada)

CINE COLISEO (lun 06 y mie 08 de julio):

18:30 Hs. MINIONS & MONSTRUOS (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (jue 02 y mar 07 de julio):

18:45 Hs. MINIONS & MONSTRUOS (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (sáb 04 y dom 05 de julio):

17:30 Hs. MINIONS & MONSTRUOS 5 (2D doblada)

21:45 Hs. MINIONS & MONSTRUOS (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (lun 06 y mie 08 de julio):

21:45 Hs. MINIONS & MONSTRUOS (2D doblada)

Género: Comedia, animación, aventura

Origen: USA

Título original: Minions & Monsters

Año: 2026

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 30 Min.

Calificación: G

Ficha Técnica:

Dirección: Pierre Coffin

Guión: Brian Lynch, Pierre Coffin

Producción: Christopher Meledandri, Bill Ryan

Música: John Powell Edición: Gregory Perler

Voces originales:

Pierre Coffin, Trey Parker, Christoph Waltz, Phil Lamarr, Allison Janney, Jesse Eisenberg, Bobby Moynihan, Zoey Deutch, Jeff Bridges