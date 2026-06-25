Rocambole en el camino

El film se define como un tiempo presente en el que el Maestro Rocambole revisita el ideario de una generación contracultural. Su firma integra los trazos de lo real de la iconografía colectiva que dio imagen a un mito: Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Arte visual y musical integrados en una obra conceptual y que marcó una identidad colectiva. Rocambole comparte la intimidad de su taller, junto al periodista y amigo Oscar Jalil, para desplegar la memoria de la época que vio nacer el mito musical ricotero. Es un viaje que evita la biografía tradicional y se centra en el pulso vivo del arte. Emergen historias, reflexiones y un humor filoso y entrañable que revelan la trastienda de una obra que trascendió al rock para volverse parte de la cultura popular argentina.

Uno de los ejes principales del documental es la revisita al universo simbólico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda con la que Rocambole construyó una identidad visual inconfundible. Desde las tapas de álbumes hasta afiches, entradas, escenografías y proyecciones, su trabajo definió una estética que trascendió lo musical para convertirse en parte del ADN cultural argentino. El film recupera ese legado desde una perspectiva personal, en la que el propio artista desentraña el sentido detrás de cada imagen. Y no sólo se retrata a un creador fundamental, sino también a un pensador que eligió mantenerse cerca del público, llevando su obra más allá de los circuitos tradicionales. Esa decisión de construir desde la independencia y el contacto directo con la gente es uno de los aspectos más destacados del relato, que invita a reflexionar sobre el rol del arte en la cultura popular.

Lejos de ser una biografía convencional, la película se construye como un viaje sensorial que parte desde el taller de Rocambole en la ciudad de La Plata y se expande hacia distintos espacios culturales, donde su obra sigue generando impacto. A lo largo del film, el artista dialoga con el periodista Oscar Jalil, abriendo recuerdos y reflexiones que permiten comprender su mirada y su proceso creativo. El rock nacional tiene sus imágenes. Y una de las más representativas, dentro de lo simbólico, es la de Los Redonditos de Ricota, agregándole ese condimento de misterio y una construcción empresarial artesanal y fuera del sistema que, junto a otro enigma nacional que son sus letras, los posicionan en el tope de las bandas. Los Redondos necesitaban un emblema, y eso es lo que les dio un artista con palabras mayores que, en perfecta sintonía, supo traspasar a dibujos la esencia de todo el rock argentino.

Ricardo Cohen, alias Rocambole, ha diseñado infinidad de panfletos y anuncios de lo que fue su experiencia comunitaria musical en la ciudad de La Plata y que se dio a llamar La Cofradía de la Flor Solar. Un antecedente que nos sitúa en un contexto puramente rockero y algo hippie sesentistas, pero lo que hace de Ricardo un emblema son sus diseños de las tapas más importante del grupo, de ese fantasma que fue Patricio Rey. Tenemos así un documental que se centra en su palabra, en su testimonio, natural y genuino. Nos lleva por los pasos que germinaron diseños que, como él mismo reconoce, son tatuajes de miles de tipos que lo sienten parte de su cuerpo.

CINE TEATRO ESPAÑOL (vie 26 de junio):

20:00 Hs. ROCAMBOLE EN EL CAMINO (2D castellano)

Título original: Rocambole en el Camino

Género: Documental Origen: Argentina

Año: 2026 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 29 Min.

Calificación: G

Ficha Técnica:

Guión y dirección: Marcia Paradiso y Matías González

Producción: Marcia Paradiso, Matías González y Alejandra Perdomo

Fotografía y cámaras: Facundo Dorso, Mario Varela, Juan Ignacio Antonio, Bruno Fimiani, Luciano Vaccaro, drone: Numa Viard

Música: Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Edición: Federico Di Brino Animadora: Julieta Aubin

Protagonistas:

Ricardo Cohen “Rocambole”, Oscar Jalil