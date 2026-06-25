Supergirl en Cine Teatro Español

Kara se ha ido haciendo más fuerte con el paso de los años y también debido a la destrucción de Krypton. Mientras viaja por diferentes lugares, conoce a Ruthye Marye Knoll, una joven que busca venganza por el asesinato de su padre. Juntas comienzan una persecución contra un criminal muy peligroso y se enfrentarán a criaturas y peligros que muestran el lado más oscuro del universo. Kara deberá unirse a regañadientes a un improbable compañero para un viaje épico e interestelar de venganza y justicia, y tendrá que decidir si su fuerza sirve para destruir o para proteger mientras descubre algo que no esperaba.

“Cuando me enteré de que James Gunn y Peter Safran se harían cargo de DC, me interesó mucho porque me encanta el trabajo de James”, dice Gillespie. “Me encanta el tono. Siento una afinidad con la sensibilidad de lo que me gusta hacer y lo que James ha hecho. Luego llegó el guion de Ana Nogueira y era muy bueno. Era la primera vez que leía uno de superhéroes que podía entender y con el que sabía qué hacer así que me lancé a por ello. Milly ya había sido elegida para el papel. Investigué sobre ella y vi los programas de televisión australianos en los que había participado. Ya conocía “House of the Dragon” y no podía estar más emocionado con ella como protagonista. En cuanto al tono, ella era perfecta para ello. Tiene esa vulnerabilidad, ese humor y esa accesibilidad, pero también la fuerza y esa naturaleza serafín que forma parte de su ADN. Así que, con toda esa combinación, estaba deseando meterme de lleno”.

“Supergirl, en comparación con Superman, ha tenido una educación muy diferente”, señala Milly Alcock. “Se crió en un planeta que se estaba muriendo. Todas las personas que conocía y amaba han muerto. Eso la ha convertido en una persona muy cínica y dura. No confía en mucha gente. Ha levantado un muro. Ha levantado un muro muy grande y es muy escéptica con las personas. Y Clark es todo lo contrario. Es muy confiado. Espera lo mejor de las personas. Ha tenido una vida muy protegida y también finge. Kara nunca finge. Si no se siente bien, lo sabrás. No tiene una fachada, lo cual es realmente refrescante de interpretar”.

Y añade: “Cuando me puse el traje por primera vez, fue en “Superman”. La productora vino, me miró y se puso a llorar, fue muy bonito. Y fue muy bonito porque en ese momento pensé: ‘Tengo que darlo todo por esta gente’. No solo por mí, sino por todos aquellos que han dedicado años de su vida a intentar que esta película se hiciera realidad, y por lo que significará para otras chicas jóvenes y otras mujeres jóvenes que vayan a verla. Tiene muchos defectos y creo que necesitamos una heroína con defectos”. “Y eso es lo que la hace única”, añade Gillespie. “Es una antiheroína. Cuando la conocemos, está huyendo de cualquier responsabilidad heroica. Su viaje no es el de “aceptar sus poderes”, sino el de enfrentar lo que ha evitado toda su vida”.

CINE TEATRO ESPAÑOL (jue 25 y lun 29 de junio):

21:30 Hs. SÚPERGIRL (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (vie 26 de junio):

22:00 Hs. SÚPERGIRL (2D subtitulada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (sáb 27 de junio):

19:45 Hs. SÚPERGIRL (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (dom 28 de junio):

21:30 Hs. SÚPERGIRL (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (mar 30 de junio):

21:30 Hs. SÚPERGIRL (2D subtitulada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (mie 01 de julio):

21:45 Hs. SÚPERGIRL (2D doblada)

Título original: Supergirl

Género: Acción, aventuras, ciencia ficción, comic

Origen: USA

Año: 2026

Formatos: 2D

Duración: 1 Hora, 50 Min.

Calificación: R-13

Ficha Técnica:

Dirección: Craig Gillespie

Guión: Ana Nogueira

Producción: James Gunn, Peter Safran

Música: Ramin Djawadi Fotografía: Rob Hardy

Montaje: Tatiana S. Riegel

Reparto:

Milly Alcock (Kara Zor-El / Supergirl), Matthias Schoenaerts (Krem of the Yellow Hills), David Corenswet (Kal-El / Superman), David Krumholtz (Zor-El), Eve Ridley (Ruthye Marye Knoll), Jason Momoa (Lobo), Emily Beecham (Alura In-Ze), Ferdinand Kingsley (Elias Knoll)