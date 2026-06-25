En diálogo con C+, Ricardo Cohen confesó que aún lo asombra encontrar jóvenes que descubren Los Redondos décadas después de su separación. El artista protagoniza el documental “Rocambole en el camino”, una invitación a recorrer la memoria, el arte y la identidad de toda una generación.

Rocambole: el artista detrás de las imágenes que marcaron la historia del rock argentino

Por Marianela Reñones / Ariel Simonato

El próximo viernes 26 de junio, a las 20 horas, se proyectará en Cine Teatro Español de Comodoro Rivadavia el documental “Rocambole en el camino”, dirigido por Marcia Paradiso y Matías González, una obra que propone un recorrido íntimo por el universo creativo de Ricardo Cohen, el artista visual que construyó gran parte de la iconografía de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y que terminó convirtiéndose en una referencia ineludible de la cultura popular argentina.

Lejos de una biografía convencional, la película se sumerge en el presente del artista. Desde la intimidad de su taller y acompañado por el periodista y amigo Oscar Jalil, Rocambole revisita las ideas, las imágenes y los sueños de una generación que encontró en el arte una forma de resistencia, identidad y expresión colectiva.

En diálogo con este medio, el artista reflexionó sobre la vigencia del fenómeno ricotero, la apropiación popular de sus obras y el lugar que ocupa hoy el arte en una época atravesada por la inmediatez de las pantallas.

UN FENÓMENO QUE SIGUE CRECIENDO

A más de dos décadas de la disolución de Los Redondos, Rocambole reconoce que hay algo que todavía lo sorprende.

“A mí lo que más me hace interrogarme es la persistencia del fenómeno total, del fenómeno Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que sigue vigente como si estuvieran tocando actualmente ”.

El artista asegura que esperaba que el fenómeno siguiera el recorrido habitual de muchos movimientos musicales: un crecimiento, un punto máximo y luego un descenso gradual. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario.

“Han pasado ya unos cuantos años y me asombra que el fenómeno todavía subsista. Muchas veces voy a dar conferencias o a firmar libros y se me acercan personas mucho más jóvenes de lo que uno imaginaría. A veces les pregunto si los discos o las cosas que traen son de sus padres y me responden: ‘No, esto es mío’ ”.

Para Rocambole, la permanencia del fenómeno excede largamente a las imágenes.

“Más allá de que las imágenes hayan sido muy reproducidas en tatuajes, banderas o paredes, me sorprende que todo el fenómeno siga teniendo vigencia”.

EL ARTE QUE SE VUELVE MEMORIA COLECTIVA

Las ilustraciones de Rocambole acompañaron durante décadas a varias generaciones de seguidores del rock argentino. Muchas de esas imágenes terminaron convirtiéndose en tatuajes, remeras, banderas y símbolos de pertenencia.

Consultado sobre cómo convive con la idea de que su obra ya forma parte de la historia personal de miles de personas, el artista admite que no siempre fue sencillo.

“Ahora estoy un tanto acostumbrado después del paso del tiempo, pero en un principio me intrigaba y hasta me asustaba, sobre todo el hecho de los tatuajes”.

La razón era simple: “Me imaginaba que un tatuaje perdura para toda la vida, queda grabado en el cuerpo de una persona. Entonces no me sentía muy responsable de grabar algo así”.

Con los años, esa sensación fue transformándose. “Me acostumbré. Incluso hay personas que me piden que les firme directamente sobre el brazo o la pierna porque después se lo van a tatuar. Ahí ya me siento parte del asunto”.

MÁS ALLÁ DE UNA ÉPOCA

Durante la entrevista, Rocambole también reflexionó sobre las razones que permiten que determinadas expresiones artísticas sobrevivan al paso del tiempo.

“Muchas veces las situaciones artísticas, sean poéticas, visuales o musicales, cobran verdadera importancia cuando tienen un trasfondo o un contenido importante. Ahí empiezan a trascender su época ”.

Y agregó: “Cuando hay un contenido importante, queda algo anclado, por lo menos en la conciencia de una generación. Y a veces se traslada a las otras y a las otras. Es cuando se deja un sello importante”.

Esa mirada atraviesa justamente el documental que se exhibirá en Comodoro. La película no busca reconstruir una cronología de hechos, sino explorar cómo determinadas imágenes, canciones e ideas terminaron formando parte del imaginario colectivo argentino.

LA PLATA, UNA CIUDAD QUE RESPIRA CULTURA

El film también recupera la experiencia de Rocambole en la legendaria Cofradía de la Flor Solar, uno de los movimientos artísticos más influyentes surgidos en La Plata durante los años sesenta.

Para el artista, la ciudad tiene características muy particulares que explican por qué se convirtió en una verdadera cantera cultural.

“La Plata no nació espontáneamente como otras ciudades. Fue una ciudad proyectada, planificada, casi como un experimento”.

Pero además destaca el peso de la universidad pública en la identidad local.

“Yo suelo decir que La Plata es una universidad habitada con calles y avenidas”.

Según explica, durante décadas la ciudad recibió estudiantes de todo el país y de distintos lugares de América Latina.

“Esa población estudiantil le dio siempre una característica muy especial. La cultura andaba dando vueltas por ahí, en las reuniones de jóvenes que llegaban de otros lugares. Por eso es obviamente un semillero ”.

Y enumera algunos de los nombres fundamentales surgidos en la ciudad:

“Musicalmente le ha dado muchísimo a la historia del rock nacional. Desde la Cofradía de la Flor Solar, pasando por Virus, Estelares y, obviamente, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota”.

EL ARTE EN TIEMPOS DE ALGORITMOS

En una época donde las imágenes circulan de manera vertiginosa y los algoritmos parecen decidir qué vemos y qué no, Rocambole considera que el arte conserva intacta su capacidad de influir.

“Con este desarrollo se han multiplicado las posibilidades de influir. Estamos rodeados por un bosque de pantallas ”.

Para el artista, la diferencia fundamental es la velocidad. “Una imagen, un sonido, una palabra o una obra de arte pueden distribuirse rápidamente como nunca antes había sido posible”.

Y concluye: “Cada cosa que se hace ahora podría decirse que es global. Las posibilidades de influir se han multiplicado enormemente, para bien y para mal”.

UN VIAJE AL CORAZÓN DEL MITO

El documental que llegará a Comodoro no busca explicar el fenómeno ricotero desde afuera. Por el contrario, invita a ingresar en el taller, en los recuerdos y en la mirada de uno de sus protagonistas fundamentales.

Entre anécdotas, reflexiones, humor y memoria, la película reconstruye el entramado cultural que dio origen a una de las expresiones artísticas más influyentes del país.

Como resume el propio Rocambole: “Me siento afortunado de haber estado ahí y de que hayan pasado estas cosas que finalmente resultaron un bagaje importante y trascendente en la conciencia de mucha gente”.

Proyección

Película: Rocambole en el camino

Dirección: Marcia Paradiso y Matías González

Fecha: Viernes 26 de junio

Hora: 20:00

Lugar: Cine Teatro Español, Comodoro Rivadavia.

Entradas: en boletería o cinecr.com.ar