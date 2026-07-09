Desde los cines locales dan a conocer el adelanto de los próximos estrenos que estarán en las pantallas de nuestra ciudad, con fechas y cartelera sujetas a cambios eventuales, que serán confirmados oportunamente llegada la fecha de estreno.

30 de julio:

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY

Director: Destin Daniel Cretton

Protagonistas: Tom Holland, Zedaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Michael Mando, Mark Ruffalo

Han pasado cuatro años desde la última vez que vimos a nuestro simpático héroe del barrio. Peter Parker ya no está, pero Spider-Man está en su mejor momento para mantener la ciudad de Nueva York a salvo. Todo le va bien hasta que una inusual serie de crímenes lo arrastra a la red de misterios más grande que jamás haya enfrentado. Para afrontar lo que le espera, Spider-Man no solo necesita estar en su mejor momento físico y mental, sino que también debe estar preparado para afrontar las repercusiones de su pasado.

13 de agosto

YO, NARCISO

Director: Adrián Suar

Protagonistas: Adrián Suar, Natalia Oreiro, Eleonora Wexler, Julieta Zylberberg, Mariano Saborido

Rocío Flores, profesora de sociología, está escribiendo un libro sobre el narcisismo moderno. Para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey, un carismático cirujano estético. Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético, y de esta manera busca observar y analizar a Máximo sin ser descubierta. Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto. Y el “experimento” se descontrola.

EL FINAL DE LA CALLE OAK

Director: David Robert Mitchell

Protagonistas: Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella, Michael Gioulakis, Christian Convery

Tras un misterioso fenómeno que arranca la calle Oak de su apacible entorno suburbano y la transporta a un lugar desconocido, la familia Platt se ve aislada del mundo tal y como lo conocían. Sin señales de rescate ni rastro de civilización, comprenden que su supervivencia dependerá de su capacidad para mantenerse unidos mientras intentan orientarse en un entorno irreconocible y hostil. En medio de la incertidumbre, cada miembro de la familia deberá enfrentarse a sus propios miedos y secretos ocultos que salen a la luz bajo presión.

PAW PATROL: LA DINO PELÍCULA

Director: Cal Brunker

Atrapados en una misteriosa tormenta, los cachorros de la Patrulla Canina van a dar a una isla inexplorada, habitada por dinosaurios. Allí conocen a Rex, un cachorro que lleva años varado en la isla y se ha convertido en un experto en dinosaurios. El alcalde Humdinger, comienza a explotar los recursos naturales de la isla de forma temeraria, provocando la erupción de un enorme volcán. Los cachorros de la Patrulla se ven envueltos en una serie de rescates de alto riesgo, mientras deben detener a Humdinger antes de que la vida en la isla se extinga.

20 de agosto:

LA NOCHE DEL DEMONIO: ESTÁN ENTRE NOSOTROS

Director: Jacob Chase

Protagonistas: Amelia Eve, Brandon Perea, Lin Shaye, Maisie Richardson, Sam Spruell

Gemma, una joven madre, regresa a la casa de su infancia junto a su hija con la intención de tener un nuevo comienzo, sin imaginar que ese lugar está ligado al Más All, el oscuro plano donde habitan entidades y almas perdidas. Un ente maligno comienza a acechar y Gemma descubre que tiene la inusual habilidad de poder entrar a ese reino purgatorial. Pero, a medida que explora esta habilidad, se da cuenta de que no sólo puede cruzar a ese plano, sino que también tiene la capacidad de traer lo que vive allí de vuelta al mundo real.