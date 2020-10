La oposición exige que se retome la sesión virtual

“La sesión de hoy fue suspendida, y está claro que en estas condiciones es imposible. Entiendo que a los diputados se les solicita que trabajen, pero acá hay una realidad imposible de sortear, que es el atraso salarial de los empleados. Como empleador, es muy difícil pretender algo de los empleados, con la situación que atraviesan. Viven de ese salario, y es entendible lo que solicitan”, dijo el vicegobernador Ricardo Sastre al explicar que la sesión virtual de la Legislatura fue suspendida por el reclamo que realizó la Asociación de Provincial de Empleados Legislativos (APEL).

“A mí nadie me presiona para sesionar, pero tengo que hacer un equilibrio. Por un lado, los diputados quieren sesionar, y por otro los empleados siguen sin cobrar. Esa es la realidad”, consideró Sastre.

Sin embargo, los titulares de los bloques de la oposición cuestionaron que el vicegobernador no cumpliera con la sesión virtual y le exigieron que se retome el debate.

“En virtud de lo acordado oportunamente en la reunión de labor parlamentaria del día de ayer, se acordó la celebración de una sesión virtual a partir de las 9 para tratar un temario también consensuado, producto del trabajo en comisiones de los diputados, y de los asuntos ingresados a Cámara”, sostuvieron Manuel Pagliaroni, titular del bloque Juntos por el Cambio, y Adriana Casanovas, titular del bloque PJ, mediante una carta.

“Sin embargo, habiendo dado inicio a la sesión tal como consta en el video de grabación que figura en la página oficial de Facebook de la Honorable Legislatura de Chubut, la misma fue sorpresiva y unilateralmente suspendida por usted”, cuestionaron.

En el documento, los legisladores destacaron que el reglamento orgánico de la Legislatura no le otorga al Presidente, la facultad de dar por finalizada una sesión sin antes poner a consideración del cuerpo esta medida.

“Por ello, solicitamos a usted que informe de manera fehaciente las razones por las cuales dio por finalizada la sesión e indique en que artículo del reglamento se basó para ello. Instamos a esta respuesta por la responsabilidad que tenemos frente a las diputadas y diputados que representamos, como así también a la comunidad que nos ha elegido para representarla”, destacaron.

“No podemos bajo ningún punto de vista naturalizar que el Poder Legislativo no funcione, esto no sucede en ninguna otra Provincia, no sucede en el ámbito nacional, naturalizarlo sería no menos que reconocernos incapaces de llevar adelante nuestra función”, aseguraron.

“Esta provincia, sus habitantes, eligieron hace poco más de un año a quienes debían gobernar, tomar las principales decisiones garantizar el funcionamiento de las instituciones, garantizar los servicios de Salud, Educación, Seguridad, y también eligió a quienes debíamos ser oposición, función que llevamos con absoluto respeto a las autoridades electas, actuando con compromiso, siendo constructivos, dejando de lado grietas innecesarias en la vida institucional y política”, agregaron.

“Asimismo, en el entendimiento que por carecer usted de facultades para suspender una sesión de manera unilateral la convocatoria a la sesión ordinaria del día de la fecha continua vigente, solicitamos nos informe horario de reanudación de la misma”, subrayaron.