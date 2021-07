La ovalada se prepara para volver a la cancha

La actividad rugbística local ya tiene todo listo para volver a la acción tras el parate por las restricciones, obligadas por la llegada de la segunda ola de Covid-19.

Desde la Unión de Rugby Austral (URA) confirmaron el regreso de las competencias con el Torneo Oficial, el Austral, los seleccionados M16 y M17, Seven de la República Mayores, Torneo de Clubes en Desarrollo; junto al rugby femenino con un Torneo Preparación modalidad ten, Torneo Oficial modalidad Seven, Regional de Clubes, Regional de Selecciones, Seven de la República, juveniles y mayores.

El campeonato que ya tiene fecha confirmada es el Oficial “50 Aniversario de Chenque RC”, que dará inicio el 24 de julio, con los correspondientes protocolos sanitarios y sin la utilización de vestuarios, sin presencia de público en las canchas ni tercer tiempo. Solo estarán autorizados los jugadores de cada equipo, el staff del cuerpo técnico y dirigentes.