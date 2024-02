La Pampa presentó cautelar por la quita de subsidios al transporte

Mediante la Fiscalía de Estado, la provincia de La Pampa presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dejar sin efecto la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público decretada por Javier Milei.

Así lo hizo saber el gobernador de esa provincia, Sergio Ziliotto, señalando que la presentación se realizó “para que se deje sin efecto en forma urgente la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del interior del país”.

Para el mandatario pampeano, la medida dispuesta por el Ejecutivo Nacional es “arbitraria y abusiva, ya que avasalla los elementos esenciales del federalismo y las autonomías municipales”, advirtiendo que “violenta la división de poderes y relativiza derechos y garantías constitucionales al dejar de ejecutar partidas presupuestarias específicas creadas por ley del Congreso de la Nación”.

Dejar sin subsidios al transporte de las provincias “es una decisión que confunde privilegios con derechos prioritarios, esenciales y elementales. Y que, lejos de garantizar una igualdad, promueve una brecha cada vez mayor de cada ciudadano con los distintos sistemas de integración reconocidos universalmente”, prosigue Ziliotto en una publicación en X (ex Twitter).

Y concluye: “Por ello, fieles a nuestra historia y al mandato popular, seguiremos utilizando todas las herramientas constitucionales para sostener los derechos de las y los pampeanos ante cualquier intento de avasallamiento”.

Días atrás y luego de conocerse la decisión de Milei de cancelar los subsidios al transporte del interior, Ziliotto acusó al Gobierno Nacional de “querer tener de rodillas a las provincias", señalando que "hay un ataque constante al federalismo" por parte del gobierno central.

Se sumaba así a las críticas de diferentes gobernadores que rechazaban la decisión de eliminar el Fondo Compensador del Interior, que contemplaba el giro de recursos a las provincias para subsidiar la tarifa del sistema de transporte público en esas regiones.

Tras subrayar que "hay un ataque al federalismo por parte del Gobierno Nacional”, el mandatario pampeano adelantaba que "no solo no enviarán esos recursos del transporte, sino que ya no están llegando los recursos para las obras públicas ni los del fondo de incentivo docente".