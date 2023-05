La piloto Zanazzi protagonizó un escándalo en el Turismo Nacional

La final de la Clase 3 del Campeonato Argentino RUS del Turismo Nacional tuvo un momento de tensión cuando Ianina Zanazzi y Mauricio Geymonat se tocaron y quedaron fuera de carrera. La piloto, campeona en la Porsche GT3 Cup Trophy Argentina en 2018, se bajó de su auto y le dio patadas al vehículo de su rival, mientras lo insultaba.

El incidente ocurrió en la vuelta 11 de la carrera disputada en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, cuando Zanazzi intentó superar a Geymonat por el interior de la curva 1, pero no pudo evitar el roce y ambos terminaron en la leca. La piloto se mostró muy enojada y no dudó en descargar su furia contra el auto del uruguayo.

Fue en la carrera por la cuarta fecha de la temporada, que tuvo como vencedor a Ever Franetovich, seguido por José Manuel Urcera, que había ganado en la pista con un sorpasso en la última curva, pero fue reubicado en el segundo lugar por los comisarios. Gaston Iansa completó el podio en un triplete de Ford.

"Estoy muy caliente. Da bronca cuando los pilotos no saben perder. Cuando me toca estar atrás me la banco, trabajo para mejorar, sin joderle la vida a nadie. Cuesta mucho venir a correr. Terminé con el auto todo roto, se prendió fuego, se rompió el motor por un piloto que no sabe perder la posición. Flaco, te salió mal, bancátela y fijate cómo recuperar la posición después. Y si no te la bancás, te recomiendo un psicólogo y trabajalo con un psicólogo, pero no se puede hacer esto", explotó en diálogo con la TV Pública, a cargo de la transmisión oficial de la categoría.

Zanazzi siguió: "Venimos teniendo maniobras y estoy a favor del chapa chapa, pero es buen espectáculo cuando entramos todos juntos y salimos todos juntos, cambian las posiciones, pero salimos. No cuando empiezan a quedar autos tirados y todos rotos. Porque la verdad que a mí me cuesta, no la tengo fácil y tener que reparar un auto por un estúpido que no se banca perder una posición me duele. Me duele por el deporte y la categoría. Somos una categoría bárbara".

Y concluyó: "Me bajé con ganas de arrancarle la cabeza. Ahí es donde me acuerdo que soy piloto y deportista y hay que confiar en los comisarios deportivos que sancionen, pero que sancionen con mano dura, porque si hacés un apercibimiento en la otra carrera es lo mismo. Realmente hay que ponerse los pantalones y sancionar estas cosas. No nos tenemos que olvidar que esto es un deporte".

Geymonat se defendió dando su versión de lo que habría acurrido. "Me mete el auto por adentro, cuando vamos a tomar la curva a la izquierda me empieza dejar sin pista, se empiezan a chupar las ruedas, y una lástima, lo lamento, fue sin intención, pero yo no tenía más lugar para dónde ir. Entiendo la frustración, todos nos enojamos cuando pasa algo así, pero yo no lo voy a hacer con intención, me quedo sin pista y me voy afuera solo", sostuvo tratado de aquietar las aguas.

El periodista Rubén Darío Roberts, opinó sobre la situación: “La actitud de Zanazzi y sus declaraciones no se corresponden con su trayectoria. Es piloto desde que es adolescente, corrió en casi todas las categorías argentinas y fue campeona. Sin embargo, cada dos carreras en una la dejan afuera y se va con el auto roto. No justifica”.