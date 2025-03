La Policía desaloja una comunidad mapuche en Cuesta del Ternero

Una vez más, la disputa entre el Estado y las comunidades mapuches en territorio rionegrino entra en conflicto. Desde muy temprano, las fuerzas de seguridad llevan adelante el desalojo de una comunidad en cercanías de El Bolsón. El gobernador Alberto Weretilneck respaldó el accionar de la Justicia.

Este viernes a la mañana, personal de la fiscalía de El Bolsón, acompañado de efectivos policiales y con la colaboración de Gendarmería Nacional, lleva adelante el desalojo de la comunidad mapuche Quemquemtreu, ubicada en Cuesta del Ternero. El mismo estaba previsto hace tiempo y se fue dilatando.

El operativo se lleva adelante en el marco de las diligencias determinadas por la justicia con un fuerte control policial que impide el acceso a cualquier persona ajena al paraje desde la Ruta Nacional 40. Sin embargo, sí existe la posibilidad de acceder al lugar por Ruta 6, ingreso que dista a 17 kilómetros de donde está ubicado el predio que es propiedad del empresario Rocco.

ROCCO Y SU EXPLOTACION

La comunidad Quemquemtreu está radicada desde septiembre de 2021 en un predio fiscal del paraje Cuesta del Ternero, otorgado para la explotación forestal por la provincia a Rolando Rocco, quien es querellante en la causa. El desalojo fue dictado y notificado el 20 de febrero y tenía diez días corridos de plazo para el retiro voluntario del lugar, por lo que vencieron los tiempos el fin de semana.

Por su parte, la comunidad mapuche denunció que hay irregularidades en la sentencia firmada por la jueza Romina Martini. El desalojo dictado, fue ratificado por el Tribunal de Impugnación, y en un documento que hicieron público apuntaron que de concretar esta acción “se estarían vulnerando los derechos espirituales y culturales ancestrales de quienes viven en el territorio, así como las familias mapuche del paraje y de quienes asisten a practicar su espiritualidad en el espacio ceremonial sagrado único en la zona”.

Durante el fin de semana largo, desde la lof Quemquemtreu denunciaron públicamente la presencia de monitoreos a través de drones que atribuyeron a las fuerzas de seguridad; mientras que el sábado y domingo realizaron un trawun (encuentro) para analizar la situación actual.

Además, desde la comunidad destacaron que una nueva "Machi" se está instalando en el lugar: “se está levantando una autoridad ancestral, quien debe vivir y estar en constante contacto con su rewe”.

"Río Negro no tolerará la ilegalidad ni el avasallamiento de derechos. Las órdenes de desalojo que se están ejecutando en Cuesta del Ternero no responden a caprichos ni decisiones políticas: son fallos judiciales firmes que ratifican lo evidente, que estas tierras fueron usurpadas y que sus legítimos propietarios tienen el derecho irrenunciable de recuperarlas" tuiteó esta mañana Weretilneck con respecto al desalojo en cercanías de El Bolsón.

El gobernador rionegrino calificó de "ocupación ilegal" la estadía de la comunidad en los terrenos y agregó que "se trata de hechos, de sentencias firmes y del cumplimiento de la ley. La convivencia pacífica se construye con respeto a las normas, no con tomas, violencia ni desobediencia judicial".

"Es inadmisible que sectores radicalizados pretendan imponer sus propios términos, desafiando al Estado y a la Justicia. El mensaje es claro: en Río Negro, la usurpación no será tolerada, la propiedad privada se respeta y las decisiones judiciales se cumplen. El Gobierno provincial hizo valer la ley con firmeza, garantizando que estos desalojos se realicen con orden y seguridad, protegiendo los derechos de todos los rionegrinos. La impunidad no es una opción. En Río Negro, el Estado hace cumplir la ley y no cede ante la ilegalidad", finalizó.