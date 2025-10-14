La policía evitó que hinchas de San Lorenzo lincharan a Moretti

Las fuerzas de seguridad de la Capital Federal protegieron al todavía presidente de la institución, que fue filmado recibiendo una coima.

Los problemas institucionales siguen afectando a San Lorenzo y los hinchas están con mucha bronca. La presencia del todavía presidente, Marcelo Moretti, en la sede de Avenida La Plata, generó enojo y una convocatoria espontánea para evitar que el titular del club siga ejerciendo su cargo.

Moretti fue acusado de recibir coimas para hacer jugar juveniles en el club, algo que quedó evidenciado en un video del 2024 y fue difundido este año por Canal 9. Pese a la contundencia de la prueba, ni la justicia ordinaria ni la AFA decidieron sancionarlo, sino todo lo contrario.

Con artilugios legales, la conducción de Claudio Tapia y compañía lo protegió hasta donde pudo y en los hechos Moretti sigue siendo presidente del club.

En ese contexto, llegó a la sede este lunes para llevar adelante la asamblea con los integrantes de la Comisión Directiva que todavía no renunciaron a sus cargos.

Embed ASÍ SE RETIRÓ MORETTI DE LA SEDE DE SAN LORENZO



Entre incidentes con la policía y los hinchas, el presidente del Ciclón se fue corriendo a un patrullero para dejar el lugar en medio de un clima de alta tensión. pic.twitter.com/E0AB5OUD6K — TyC Sports (@TyCSports) October 13, 2025

Los hinchas se enteraron y lo fueron a buscar, a tal punto que tuvo que intervenir la policía de la Ciudad de Buenos Aires para evitar que lo lincharan.

Moretti tuvo que salir detrás del cordón policial para meterse en un patrullero y proteger su integridad física. Una imagen icónica que quedará en el recuerdo como uno de los peores momentos de un club castigado por las sucesivas malas dirigencias.