Se registraron incidentes en el marco de una protesta contra la Ley de Glaciares. Hubo golpes y agresiones. Hay 12 activistas detenidos.

La policía golpeó y detuvo a un camarógrafo de A24 frente al Congreso

Integrantes de la Policía Federal Argentina se llevaron detenido este jueves a la mañana a un camarógrafo de A24, quien se encontraba trabajando, cubriendo una protesta que llevaban a cabo ambientalistas en contra de la Ley de Glaciares que se tratará hoy en el Senado.

"Estábamos trabajando y lo agarraron del cuello", indicó un colega que estaba en el lugar. Asimismo, indicaron que hay 12 activistas detenidos.

Según el relato de la cronista Agustina Binotti, los efectivos pidieron que la prensa se retirara unos metros. Sin embargo, cuando los trabajadores de prensa comenzaron a correrse con sus equipos y trípodes, la Policía avanzó de manera violenta.

“Nos tiraron gas pimienta, lo corrieron a palazos, lo tiraron al piso y entre varios se lo llevaron para adentro del estacionamiento”, describió la periodista al aire.

Los incidentes comenzaron cerca de las 8 de la mañana, previo a la sesión en el Congreso que estaba prevista comience a las 11 de la mañana, donde el oficialismo intentará aprobar hoy el Acuerdo UE-Mercosur y la reforma a la Ley de Glaciares. LLA necesita 37 legisladores en sus bancas para abrir el recinto con el quórum reglamentario.

Las modificaciones a la Ley de Presupuestos Mínimos para la protección de los glaciares, sancionada en 2010, tiene el objetivo de modificar la protección total que hoy tienen los glaciares y ambiente periglacial. El Gobierno quiere darle lugar a las provincias para determinar cuáles geoformas proteger y en cuáles habilitar actividades como la minería en función de su aporte hídrico.

Los cambios propuestos permitirían la actividad industrial, como la minería y la exploración petrolera en zonas periglaciales, otorgando el poder de decisión a los gobiernos provinciales y dejando más flexibilidad para el posible desarrollo económico.

INCIDENTES, AGRESIONES Y DETENIDOS

En este contexto, agentes de la Policía Federal detuvieron a 12 activistas en el Congreso que protestaban contra el proyecto de reforma a la Ley de Glaciares.

Los manifestantes, identificados con Greenpeace, saltaron la reja del Palacio Legislativo hasta la escalinata. Allí se sentaron en inodoros, en rechazo al proyecto que el oficialismo quiere darle media sanción en el Senado.

Allí fue que terminaron arrestando a un camarógrafo de A24, quien además fue golpeado por agentes de la Policía. Los medios, que estaban cubriendo los incidentes, terminaron siendo agredidos por los efectivos que comenzaron a atacar repentinamente.

“Estábamos trabajando, lo agarraron del cuello y lo quisieron sacar”, explicó otro camarógrafo. El hombre agredido fue identificado como Facundo Tedeschini del canal América. “Tiraron gases y de la nada empezaron a agredirnos a los equipos periodísticos”, agregó.

La agresión al camarógrafo quedó registrada en vivo, donde pudo verse el violento accionar de los efectivos. Cuando el trabajador de prensa intentaba ponerse de pie luego de haber sido empujado, aun con la cámara en mano, los policías se acercaron, lo rodearon y se lo llevaron detenido.

Tedeschini terminó con la cara golpeada y ensangrentado, pero además fue llevado por la Policía Federal. “Está lastimado, tiene la cara cortada, ensangrentada”, detallaron. De acuerdo con el testimonio, tropezó con su cámara en medio de la corrida y fue reducido por al menos cinco efectivos.