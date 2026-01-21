La policía reprimió con palos y gases a los jubilados y hay heridos

Nuevamente, las fuerzas de seguridad reprimieron la pacífica marcha de los miércoles de los jubilados. En este caso fue la Policía de la Ciudad, que con palos y gases arremetió contra los manifestantes. Una mujer se descompensó y hay varios heridos.

Los hechos ocurrieron en frente de la Auditoría General de la Nación, a pocos metros del Congreso. “Se querían llevar un chico que era acompañante terapéutico con la excusa de que tenía una moto sin patente, les dijimos que no y empezaron a pegar. Vienen a provocar”, declaró una manifestante al respecto de cómo empezó el conflicto.

En uno de los videos que comenzaron a circular se puede ver cómo un efectivo policial empuja violentamente a un jubilado que tenía muletas y lo tira al piso. Allí es cuando se produce un tumulto: los manifestantes increparon al agente y los policías comenzaron a reprimir.

En ese momento los policías ingresaron al edificio de la AGN, mientras recibían el repudio de los jubilados. “Vinieron a pegar, a provocar. Esto no se soporta más”, aseguró Carlos, otro jubilado, mientras mostraba las marcas que la represión le dejó en sus brazos. Es que la respuesta de la policía fue repartir palos, golpear con los escudos y tirar gas sin mirar a dónde.

En la escena, varios jubilados y acompañantes son atendidos por las quemaduras producidas por el gas. A un jubilado con muletas se lo llevó la ambulancia del SAME luego de que le tiraran gas pimienta en la cara. Otra mujer se descompensó en medio de los incidentes y fue atendida por los voluntarios que acompañan a los jubilados.

Fuente: Página 12