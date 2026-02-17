La precarización laboral ya representa un cuarto del trabajo

En el tercer trimestre de 2025, los trabajadores por cuenta propia sumaron 3,3 millones, un 42% más que en 2016.

De la mano de la precarización, el trabajo cuentapropista consolida su avance en el mercado laboral y ya se encuentra cerca de su máximo histórico. En el tercer trimestre de 2025 esta modalidad de empleo representó al 24,5% de los trabajadores en los 32 aglomerados urbanos, su segundo nivel más alto desde 2016, apenas por debajo del 25% alcanzado en 2020 durante la pandemia.

Los datos se desprenden de un informe de la consultora Politikon Chaco basado en datos de la EPH-INDEC. Allí también se halló que la participación del empleo asalariado, en tanto, registró el segundo valor más bajo del período (71,9%), solo por encima de 2020. El resto del empleo (3,6%) se distribuye entre patrones y trabajadores familiares sin remuneración.

LAS DIFERENCIAS REGIONALES

El informe de Politikón también da cuenta de que el avance del cuentapropismo no fue homogéneo a lo largo del país. Mar del Plata lideró el ranking con 32,5% de trabajadores por cuenta propia sobre el total de ocupados, seguida por Posadas (32%) y Gran Resistencia (30,7%). En el extremo opuesto, Río Gallegos mostró apenas 9,2%, el único aglomerado con un dígito.

En la comparación contra 2016, 27 de los 32 aglomerados mostraron aumento del cuentapropismo. Gran Resistencia encabezó la expansión con +14,3 puntos porcentuales, seguida por Posadas (+11 puntos) y Gran Tucumán (+8,9 puntos).

Solo cinco aglomerados registraron retrocesos: Santa Rosa-Toay (-6,7), Río Cuarto (-2,5), Gran San Luis (-2,3), Gran Catamarca (-1) y Neuquén-Plottier (-0,4).

La distribución del empleo asalariado también mostró contrastes. Río Gallegos presentó la mayor proporción (88,3%), seguida por Ushuaia-Río Grande (83,9%) y Gran Catamarca (80,8%). Los niveles más bajos se registraron en Mar del Plata (63,1%), Posadas (64,1%) y Corrientes (65,3%).

INVERSION DE LA TENDENCIA

El informe también detalló cómo entre 2016 y 2020, el cuentapropismo ganó terreno de forma ininterrumpida, pasando del 20,5% al 25% del empleo total. Esa dinámica se revirtió parcialmente entre 2021 y 2023, cuando los cuentapropistas retrocedieron al 21,6% y los asalariados recuperaron participación hasta el 74,8%.

Pero en los últimos dos años la tendencia volvió a invertirse: el trabajo por cuenta propia sumó tres puntos porcentuales, mientras el empleo asalariado retrocedió en la misma magnitud.

En términos absolutos, el contraste es más marcado. Mientras en 2025 se registró el máximo histórico de cuentapropistas (3,3 millones), un aumento de 42,2% contra 2016; el empleo asalariado (9,8 millones) quedó 2,5% por debajo de su pico de 2023 (10 millones).

Fuente: Ambito.com