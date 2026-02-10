Campanella y Francella acompañaron el reclamo para que no se desfinancie al INCAA

Más de 1.800 representantes del sector audiovisual firmaron una petición para frenar los artículos 210 y 211 de la reforma laboral que eliminan el Fondo de Fomento del ente cinematográfico.

En las últimas semanas, el sector audiovisual expresó su preocupación por dos artículos incluidos en la reforma laboral que implicarían el desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Antes de que el proyecto se trate este próximo miércoles en el Senado, múltiples referentes del cine nacional, entre los que se encuentran nombres como Guillermo Francella, Juan José Campanella, Mercedes Morán y Adrián Suar, firmaron una petición para "evitar el apagón audiovisual en Argentina".

Desde la Federación Iberoamericana de la Producción Cinematográfica y Audiovisual (FIPCA), junto a sus entidades socias en Argentina (CAIC, APAC y APIMA), advirtieron que la Ley de Modernización Laboral propone eliminar el financiamiento específico del INCAA, dispuesto en la actual Ley de Cine (Nº 17.741), forzándolo a depender de asignaciones generales del Tesoro Nacional -lo que complica su funcionamiento porque pasaría a depender de los fondos que el Gobierno de turno quiera destinarle a tráves del presupuesto anual-.

"En la práctica dificultará su funcionamiento y pondrá en riesgo la continuidad operativa de una industria que genera empleo, exportación de servicios y actividad económica de alto valor agregado en todo el país", indica el documento dirigido a los senadores y diputados de la Nación, y que lleva la firma de más de 1.800 artistas y representantes del sector.

Según informó FIPCA, entre los firmantes se encuentran el director de El Secreto de sus Ojos y otros realizadores como Marcelo Piñeyro (Tango Feroz, Caballos Salvajes), Luis Puenzo (La Historia Oficial), Bruno Stagnaro (Okupas, El Eternauta) y Lita Stantic (Un muro de silencio); el investigador y docente Fernando Martín Peña; y actores como Oscar Martínez, Adrián Suar, Carlos Belloso, Diego Peretti, Soledad Villamil, Mercedes Morán, Cristina Banegas, Natalia Oreiro, Julieta Díaz y Alejandra Flechner, entre muchos otros.

La carta apunta contra los artículos 210 y 211 del dictamen de comisiones -antes los 195 y 196-. El primero de ellos elimina los aportes establecidos en la Ley de Cine (10% sobre el valor de cada entrada de cine, 10% de la venta de DVDs y 25% de lo recaudado a servicios de radios, canales y TV paga); mientras que el segundo deroga los incisos de la Ley de Medios (26.522) que asignan recursos específicos al INCAA y a Radio y Televisión Argentina, pero mantiene intactos los de otros sectores.

El reclamo fue llevado al Congreso la semana pasada por el Espacio Nacional Audiovisual (EAN), que realizó una conferencia de prensa en el Anexo A de la Cámara de Diputados para pedirle a los legisladores que rechacen o retiren del proyecto de ley ambos artículos, que “no tienen ninguna relación con la legislación laboral” y constituyen “una amenaza directa y letal contra la industria audiovisual argentina”, expresaron.

La mención de Campanella y Francella como firmantes de la petición fue para demostrar que, más allá de las diferencias de pensamiento en las figuras del cine nacional, "este tema nos preocupa" y "nos encolumna", según manifestó el presidente de la CAIC (Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica), Daniel Pensa.

El reconocido actor, que arrasó en taquilla con Homo Argentum, había quedado envuelto en una polémica al defender la película de algunas críticas y expresar que "hay cine que es muy premiado pero le da la espalda al público; la van a ver cuatro personas". En esa línea, destacó que la industria debe afrontar desafíos sobre las nuevas formas de consumo del público. Su apoyo al Gobierno libertario nunca fue explícito, pero en 2024 consideró que hubo medidas que se tomaron que eran "necesarias" y de "cirugía mayor".

Por su parte, el también director de El Hijo de la Novia y Luna de Avellaneda -reconocido opositor al kirchnerismo- siempre se mostró en contra de la política cultural actual. "No tengo a nadie que me represente en la política, creo que somos muchos en este momento. Es un error y ha traido daños muy claros . Nos está desgastando, y cualquier cosa que fomente la grieta es el peor peligro para la cultura argentina", había dicho Campanella a La Nación+.