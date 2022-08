La queja en vivo de la vecina de Cristina: "Encima sos de Boca..."

La noticia del fin de semana a nivel país, sin dudas se dio con la manifestación en favor de Cristina Fernández de Kirchner y la tensión de sus seguidores con la policía de la Ciudad de Buenos Aires, producto del vallado frente al domicilio de la vicepresidenta en Juncal y Uruguay en medio de un operativo de seguridad con guardia de infantería.

En ese contexto, una vecina se quejó en vivo TN (Todo Noticias) por "la basura" arrojada en las calles de Recoleta luego de los incidentes generados por la Policía de Horacio Larreta que reprimió a las personas que habían ido pacíficamente a manifestarle su apoyo a la vicepresidenta a la puerta de su departamento situado entre las calles Juncal y Uruguay. Insólitamente, estuvo Boca de por medio.

El video se volvió viral en las redes sociales, fundamentalmente en Twitter, durante la mañana de este domingo. Y tuvo lugar nada menos que en uno de los canales de televisión de cable que pertenece al Grupo Clarín, ultraopositor al gobierno nacional del Frente de Todos presidido por Alberto Fernández.

En plena labor por parte de Todo Noticias para difundir el discurso de "la bronca" de los residentes de Recoleta por los disturbios en dicha parte de la Ciudad, la señal colocó un móvil en esa zona para entrevistar a algunas personas que viven ahí. Consultada respecto de lo que había ocurrido la noche anterior, una señora recordó que los manifestantes que simpatizan con CFK "era gente que estaba bien vestida".

En pleno descargo, la mujer continuó: "Porque yo te puedo entender que alguien que por ahí vive en un piso de tierra, en una casilla que levanta entre la basura...". "Hay una distinción que no termino de hacer: si esto es basura o no es basura", agregó de manera insólita. "Pero esta gente, claramente, me pareció instruida o muy bien vestida... Y cuando les pregunté eso...", siguió la vecina hasta que fue interrumpida por un hincha de Boca que pasaba caminando.

El señor que llevaba la campera del "Xeneize" puesta gritó en ese instante ante el micrófono del periodista: "¡Viva La Jefa! Vamos, vamos La Jefa. ¡Vamos, vamos, vamos!". Si bien el hombre siguió caminando normalmente, la mujer que estaba siendo entrevistada no dejó pasar la situación y dijo, casi resignada: "Bueno, sí... Y además sos de Boca. Sin ofender a los bosteros, ¿no? Mi papá era de Boca, pero bueno".