La recolección de residuos será por guardias en feriado

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia y Urbana Higiene Ambiental informan que, con motivo del feriado nacional por Carnaval de este lunes 12 y martes 13 de febrero el servicio de recolección de residuos se realizará a través de guardias en la ciudad.

Urbana comunica a los vecinos de Comodoro Rivadavia que los servicios de recolección, barrido y vaciamiento de Puntos Verdes, se realizará a través de guardias. En tanto, se pide que no saquen los residuos domiciliarios, como así también no lleven los reciclables a los iglúes, ya que debido al feriado nacional no habrá recolección. Por otra parte, en Rada Tilly el servicio se brindará con normalidad.

Para finalizar, Urbana pide la colaboración de la comunidad para que no saquen la basura de sus domicilios o bien, la coloquen en cestos adecuados para prevenir roturas de bolsas y la consecuente dispersión de residuos en las calles.

Por último, recuerda a la comunidad que, para solicitar la recolección de residuos voluminosos o restos de poda, es necesario solicitar el retiro enviando un mensaje WhatsApp al 2974370771.

Ante cualquier duda por favor llamar al 4479113.

Urbana agradece por anticipado la colaboración.