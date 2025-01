La reunión de cara al Provincial de los Comunales tuvo una gran convocatoria

Chubut Deportes organizó una reunión informativa para comenzar a diagramar la operatividad del Provincial de Juegos Comunales junto a autoridades provinciales y municipales.

Del 18, cuando lleguen las delegaciones, al 21 de febrero, más de 700 chicos del interior de la provincia de entre 8 y 14 años, van a visitar Rawson y Trelew para competir en la última instancia de los Juegos Comunales en las disciplinas de atletismo, tenis de mesa y futsal.

Además del presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, participaron de la reunión el intendente de Rawson, Damián Biss; la coordinadora de Deportes de la Municipalidad de Trelew, Florencia Tejero; la ministra de Desarrollo Humano y Familia, Florencia Papaiani; el subsecretario de Cultura, Osvaldo Labastie; y Evangelina “Vanshi” Thomas como la cara visible de los deportistas chubutenses, entre otros; además de la presencia de representantes de Lotería, Policía de la provincia, y los sponsors Fundación Banco del Chubut y Pan American Energy.

Vale recordar que en las etapas zonales fueron 51 las localidades participantes, con 17 sedes organizadoras y 2.500 competidores. Y ahora, en esta instancia Provincial, serán 750 chicos y chicas de 41 localidades, para lo cual se utilizarán 27 transportes para traer a todas las delegaciones a la zona.

Se acordó que Trelew será sede del atletismo en la Pista de Atletismo José Romano, y el tenis de mesa en la Escuela N° 730, sede del Club Tenis de mesa de Trelew que cuenta con la capacidad de 11 mesas profesionales.

Durante tres noches se alojarán 400 camas con 2.400 servicios de comida y 2.400 servicios de refrigerio.

En tanto que, Rawson, recibirá el futsal en el Gimnasio Municipal “Héroes de Malvinas” de Playa Unión, en la categoría Sub 14; el gimnasio de la Escuela N° 752, en Sub 12; y el gimnasio del Complejo Escuelas especiales, en Sub 10.

La capital se hará cargo de 350 camas por tres noches, con 2.100 servicios de comida y 2.100 servicios de refrigerio.

En esta última instancia, está garantizada la cobertura médica; la seguridad a cargo de Defensa Civil, Agencia Provincial de Seguridad Vial y Secretaría de Medio Ambiente; el cuerpo de guardavidas hará cobertura en la costa de Playa Unión y tránsito municipal de Trelew y Rawson harán coberturas en los recintos con presencia de preventores.

Además, el Ministerio de Turismo y Areas Protegidas difundirá sus atractivos turísticos con propuestas y visitas.

Vale destacar que Chubut Deportes realizará trasmisión en vivo por redes redes sociales para que las familias puedan seguir las competencias. Y, además, cada participante se llevará una remera con el eslogan #OrgulloChubutense.

“PARA LOS CHICOS ESTOS SON SUS JUEGOS OLIMPICOS”

Milton Reyes expresó que “esta reunión es muy importante y tiene que ver con el trabajo coordinado e interministerial, que fue lo que nos propuso el gobernador ‘Nacho’ Torres cuando asumió, en este caso con un programa de Chubut Deportes que pertenece al Gobierno. En el inicio del año pasado cuando proponíamos llevar adelante los Juegos Comunales, en muchos lugares dudaban sí íbamos a poder hacerlo, se lograron hacer dos instancias y hoy estamos organizando el Provincial. Para los chicos de las comunas, municipios chicos y los parajes, estos son sus Juegos Olímpicos”.

“La actividad va a ser en febrero, pero para nosotros era muy importante hacer esta reunión donde muchas estructuras del Estado son parte porque si bien la excusa es un juego deportivo, detrás hay un trabajo grande que ya hicimos en las comunas como por ejemplo que los chicos se hagan sus documentos digitales, o con el Ministerio de Salud pudimos llevar a algunos lugares hasta odontólogos. Son algunos ejemplos de todo lo que hicimos. Hay que aprovechar la vinculación del deporte con el resto de los ministerios, un abordaje integral que termina resolviendo muchas cuestiones y la idea es proyectarlo a futuro. Quiero agradecer la predisposición de todos los presentes que entendieron que esta es la manera de trabajar y fundamentalmente el agradecimiento a ‘Nacho’ Torres que permitió que esto pueda pasar”, agregó el titular del ente deportivo.

Reyes recalcó que “hay que organizar los detalles y entender que tenemos que hacer todo lo posible para que los chicos puedan viajar y se sientan cómodos, se sientan respetados y sepan que van a contar con todo lo necesario para competir y pasarla bien”.

Por su parte, el intendente capitalino Damián Biss comentó: “estamos muy contentos, venimos hablando desde el año pasado con Chubut Deportes para organizar y acompañar en la logística de este evento tan importante de las instancias finales de los Juegos Comunales, nos da mucho gusto ser parte. La organización, en este caso, va a ser en conjunto con la Municipalidad de Trelew, nos toca recibir el fútbol de salón. En esta reunión informativa nos presentamos todas las instituciones que van a trabajar en la coordinación, hay varios ministerios de la provincia, el municipio con las distintas áreas, es una logística importante porque son 750 chicos de toda la provincia con más de 25 micros que vienen del interior, muchos participantes a los que hay que alojar, darles todas las comidas y organizar todas las actividades que van a realizar tanto deportivas como recreativas”.

“El trabajo con Chubut Deportes es muy importante, siempre digo que el esfuerzo compartido facilita las cosas, este tipo de organizaciones una sola institución no la puede hacer por eso está muy bueno que hayan estado la ministra de familia, el secretario de trabajo, Lotería, Policía, varias secretarías municipales, creo que esta es la manera de hacer estos eventos que puede ser muy costoso en logística, pero haciendo un esfuerzo entre todos se puede realizar”.

Y añadió: “nosotros en 2024 gracias a trabajar en conjunto con Chubut Deportes nos dio la posibilidad de organizar un nacional de boxeo, varios nacionales de newcom, provinciales y patagónicas de patín y karate, son actividades que ponen como referencia a la ciudad y generan movimiento económico, desde el punto de vista turístico es muy importante”.

En tanto que, la coordinadora de Deportes de la Municipalidad de Trelew Florencia Tejero, manifestó estar “sumamente agradecidos a Milton Reyes y al Gobierno de la provincia por tenernos en cuenta como sede para este importante programa de los Juegos Comunales, es un placer poder ser parte y nos enorgullece que los chicos de distintas comunas del interior de la provincia conozcan Trelew, nuestra pista de atletismo y la sede donde funciona el tenis de mesa. Estamos a disposición, queremos mostrar el deporte y la ciudad a los chicos del interior”.

“En Trelew nos compete recibir al atletismo y tenis de mesa, son alrededor de 400 chicos que van a estar alojados. Ahora vamos a gestionar los alojamientos y trabajar en conjunto, de manera articulada con Chubut Deportes como lo venimos haciendo desde el día uno que estamos en la gestión, es algo para destacar el trabajo entre la Municipalidad de Trelew y el Gobierno de la Provincia del Chubut, en este caso con las dos áreas vinculadas al deporte”, contó la coordinadora.

Y resaltó que “vamos a ver qué propuestas podemos darles a los chicos para que no sea solo venir a competir, sino que también hagan actividades recreativas y turísticas porque Trelew tiene mucho para mostrar, como el MEF, el Centro Astronómico, vamos a trabajar articulados entre distintos agentes del municipio para darles una linda estadía, buena competencia y que se lleven lo mejor de nuestra ciudad”.