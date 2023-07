La revelación del presidente de la NASA sobre la vida extraterrestre

Desde Argentina, Bill Nelson contó que se creó que comité de científicos para evaluar la situación. Ocurre luego de que un exfuncionario de ese país declarará que Washington oculta "restos biológicos no humanos".

El director de la NASA, Bill Nelson, se reunió este jueves en Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández y el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus. Tras el encuentro, Nelson contó que se creó un comité de científicos "muy distinguidos" para evaluar la existencia de vida extraterrestre tras las declaraciones de exfuncionarios estadounidenses al respecto.

Después de la cumbre en privado con Fernández y Filmus, el director de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ofreció una rueda de prensa en el hall del edificio ubicado en Balcarce 50, donde respondió las inquietudes de los periodistas acerca de los sucesos vinculados a la vida fuera del planeta Tierra.

Es que, curiosamente, la visita de Nelson coincidió con las declaraciones ante el Congreso del expiloto de la Marina estadounidense David Grusch, quien sostuvo que los EEUU rescataron "restos biológicos no humanos" de objetos voladores no identificados (OVNI) y que estarían ocultos en lugares no identificados.

Tales declaraciones despertaron interés en todo el mundo. Y en Argentina tampoco pasaron desapercibidas. "Estarás viendo el brillo en mis ojos", comenzó diciendo Nelson a un periodista al ser consultado sobre los hechos.

"Yo decidí, como administrador de la NASA, ante todas las sospechas sobre la vida extraterrestre que designaría un comité integrado por científicos muy distinguidos", reveló el funcionario norteamericano. Y explicó que el comité se encuentra deliberando actualmente y armará un reporte público el mes que viene.

"Mientras tanto, y hasta que tengan acceso a ese informe, les puedo decir que están considerando utilizar sensores y nuestros equipos en el espacio para tratar de identificar precisamente estos fenómenos. Espera hasta el próximo mes y ahí tendrán la respuesta", concluyó Nelson.

Las declaraciones de David Grusch ante el Congreso de EEUU

"No estamos solos y las autoridades estadounidenses están ocultando la evidencia", dijo este miércoles un exfuncionario de inteligencia de EEUU un comité del Congreso.

David Grusch testificó que cree "absolutamente" que el gobierno posee un Fenómeno Anómalo no Identificado (FANI) -la sigla que reemplazó a Objetos Voladores No Identificados (ovni) en la jerga oficial- así como restos de sus operadores no humanos.

"Fui informado, en el curso de mis deberes oficiales, de un programa de varias décadas para recuperar restos de accidentes de FANI y de ingeniería inversa", dijo Grusch.

"Tomé la decisión, con base en los datos que recogí, de reportar esta información a mis superiores y múltiples miembros de la inspección general, y convertirme en un denunciante", explicó.

Presionado para dar detalles durante la audiencia, Grusch reiteró una y otra vez que no podía comentar en un escenario público porque se trata de información clasificada.

Dijo que el gobierno estadounidense está ocultando información sobre FANI no solo a la opinión pública sino al Congreso, y que él personalmente entrevistó a personas con conocimiento directo acerca de naves no humanas.

"Mi testimonio se basa en información que he venido recibiendo de individuos con una larga trayectoria de legitimidad y servicio para este país, muchos de los cuales también comparten evidencia convincente en forma de fotografías, documentación oficial y testimonios orales clasificados", dijo Grusch a los legisladores.

El representante estadounidense Tim Burchett respalda la idea de que el gobierno ha estado ocultando información, y dijo al comienzo de la audiencia (en la que además dos exfuncionarios de la Armada darán testimonio de haber visto FANI) que "se va a descubrir lo que esté encubierto", recuperó el sitio ámbito.com