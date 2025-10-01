La SCPL estará presente con premios sorpresa y promociones de fibra óptica

Los días 2, 3 y 4 de octubre, la SCPL participará de la nueva edición de la Expo Industrial con un stand innovador de SCPL Fibra, donde presentará las últimas novedades de su servicio de telefonía e internet por fibra óptica y el plan de expansión de la red en la ciudad con precios promocionales.

La Cooperativa estará presente en la 11° Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica, que se realizará en el Predio Ferial este fin de semana, con un stand especialmente diseñado para que los visitantes puedan conocer en detalle los planes de internet, realizar consultas y acceder a beneficios exclusivos. Además, habrá juegos y premios sorpresa para toda la familia. El espacio podrá visitarse el jueves, viernes y sábado de 12:30 a 21:00 horas.

LAS VENTAJAS DE LA FIBRA OPTICA

El servicio de fibra óptica de la SCPL se ha consolidado en los últimos años como una de las propuestas más competitivas del mercado. Ofrece velocidades de hasta 700 megas simétricos, tecnología WiFi 6, disponibilidad inmediata, una cobertura superior al 90% en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, además de precios que marcan la diferencia. En paralelo, la Cooperativa avanza con obras en distintos barrios, como Isidro Quiroga, donde se habilitarán 1.500 nuevos accesos al servicio antes de fin de año.

“Hemos mejorado mucho los tiempos de respuesta y de instalación. Más velocidad en las instalaciones y más rapidez en las soluciones. Así logramos y mantenemos el servicio de calidad que queremos ofrecer a Comodoro y Rada Tilly”, destacó Benjamín Cusumano, coordinador Comercial de la SCPL.

Sobre la expansión de la red, Cusumano agregó: “ya concluimos con la primera etapa de Isidro Quiroga, estamos terminando la segunda y próximos a comenzar la tercera que prevemos finalizar antes de fin de año. Esta obra permitirá que 1.500 nuevos usuarios accedan al servicio de Internet con fibra y velocidades de hasta 700 megas”.

Quienes deseen realizar consultas o solicitar el servicio, pueden hacerlo acercándose al stand durante la Expo, a través del sitio web fibra.scpl.coop o comunicándose con Lara, nuestro asistente virtual, al 297 526 0760.