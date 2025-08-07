La selección del Valle ganó el título del Provincial Sub 17

El certamen evaluativo, tuvo acción durante tres días en canchas de La Ribera, Independiente y Huracán. El elenco local se consagró campeón y Comodoro fue subcampeón.

Con el objetivo de realizar una acertada evaluación de jugadores para conformar el seleccionado que representará a la provincia en los próximos Juegos Binacionales de la Araucanía 2025, se desarrolló el Torneo Provincial de Fútbol Masculino para la categoría Sub-17.

El certamen, que fue impulsado por el gobierno provincial a través de Chubut Deportes, contó con la participación de las selecciones regionales de Comodoro Rivadavia, Oeste, Sur y el local Valle, quienes de martes a jueves se midieron entre sí, siendo el seleccionado del Valle el que más puntos obtuvo a lo largo de las tres fechas, coronándose el campeón del torneo.

La jornada inaugural tuvo como sede la cancha del club Defensores de la Ribera de Rawson, mientras que el miércoles se jugó en Independiente de Trelew y este jueves el certamen culminó en el Club Huracán con los dos partidos restantes, acto de cierre y entrega de premios.

En esta última jornada, Sur le ganó 1 a 0 a Oeste, para quedarse con el tercer puesto, con el tanto de Thiago Caballero.

Y en el partido que cerró la competencia, Valle y Comodoro igualaron 1 a 1, punto que le alcanzó al elenco local para quedarse con el primer puesto. Máximo Zolorza, volante JJ Moreno, adelantó al Valle, y cerca del final lo igualó Esteban Baeza, de la CAI, para el conjunto comodorense.

En el acto de cierre estuvieron el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; el gerente de la delegación de Esquel, Lucas De Godos; el vicepresidente de la Liga de Fútbol del Valle del Chubut, Osvaldo Davies; el responsable del Deporte Federado en Trelew, José Luis García; el Director de Deportes de Rawson, Gastón Williams; y en representación del Club Huracán el Director Deportivo, Gerardo Alfaro.

En primer término, el que se dirigió a los presentes fue Davies, en representación de la Liga del Valle, quien expresó: “Es una tarde de agradecimientos, a Chubut Deportes y Milton Reyes y sus colaboradores que dejan todo en estos eventos; a los árbitros; a nuestra Liga que a través de los clubes La Ribera, Huracán e Independiente han cedido las instalaciones; y a todos los clubes y Ligas que colaboran permanentemente cediendo jugadores. Gracias Milton por permitirnos ver la juventud en todo su potencial, que son el futuro, en este deporte que tanto amamos”.

Posteriormente, Reyes dijo que “es un placer que empiece a ser normal el desarrollo deportivo en Chubut, con un esquema planificado con un calendario, la posibilidad de mostrarse que tienen los jóvenes, agradecer a las familias, papás que acompañan a sus hijos que tienen ese sueño de proyectarse en un deporte y allí la familia es lo más importante, es esencial para cada uno de nosotros”.

A continuación, el titular de Chubut Deportes manifestó: “Cuando a los deportistas les toca ser parte de una selección tienen que vivir una experiencia como si fueran profesionales, por el esfuerzo y sus condiciones, las cosas las tenemos que hacer bien, ustedes y nosotros, más allá del resultado deportivo, hay que tener un buen comportamiento y representación; hay un sabor especial cuando se gana en valores, hay que ser capaces de respetar al otro, es obvio que como argentinos en la sangre nuestra corre la necesidad de ganar, pero se puede perder y también está bien si se gana en la parte del respeto”.

“Les dejó sus saludos ‘Nacho’, nuestro gobernador, que estaba con una agenda completa y tenía ganar de venir. Nosotros somos solo una herramienta con un gran equipo. Se ha generado un trabajo de vinculación entre todos, pero los protagonistas son los deportistas. Está claro que a quienes les toque ir a la Araucanía tienen el objetivo de buscar resultados porque no es un viaje de egresados, representan a la provincia y un deporte y vamos a ir a buscar el mejor resultado posible. Si somos campeones mejor, pero también el resultado de representar los valores, y con qué orgullo llevamos los colores de nuestra provincia”, resaltó.

Panorama

Martes 5 – Club Defensores de La Ribera de Rawson

Valle 5 / Sur 1

Comodoro 0 / Oeste 0

Miércoles 6 – Club Independiente de Trelew

Comodoro 5 / Sur 1

Valle 3 / Oeste 0

Jueves 7 – Club Huracán de Trelew

Oeste 0 / Sur 1

Valle 1 / Comodoro 1

CLASIFICACIÓN FINAL

1° Valle, 7 pts.

2° Comodoro, 5 pts.

3° Sur, 3 pts.

4° Oeste, 1 pto.